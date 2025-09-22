"Maßlos enttäuscht" – Tag der offenen Tür beim SV Dornach

Dornach verliert deutlich mit 2:5. – Foto: Martin Alberer

Tag der offenen Tür zum Wiesn-Auftakt: Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach waren im Heimspiel gegen den SV Wacker München von der Rolle, ließen den Mitaufsteiger bis auf drei Punkte herankommen und sind nach dem 2:5 nun schon seit sieben Partien ohne Sieg.

Die erste Torchance verbuchte zwar die Heimelf in Person von Spielertrainer Manuel Ring (3.), doch dann tauchten die Gäste in schöner Regelmäßigkeit vor dem Kasten von SVD-Keeper Leon Cuni auf. Osman Akbulut prüfte Cuni mit einem Kopfball (7.), Jasmin Kadaric traf die Latte (11.). Wacker profitierte immer wieder von Dornacher Fehlpässen: Ein Schuss von Jannik Bosnjak wurde zur Ecke geblockt (16.), David Topic zielte aus der Distanz zu hoch (19.), Norbert Bzunek erzielte ein Abseitstor (22.). Coach Sebastian Wastl ist „maßlos enttäuscht“

In dieser Phase verbuchten die schläfrigen Dornen lediglich Abschlüsse durch Lorenz Scholz (20.) und Can Bozoglu (21.), gingen aber kurz nach der Trinkpause in Führung. Ring steckte geschickt für Leon Rexhaj – plötzlich stand es 1:0 für die Heimelf. Auf der Gegenseite scheiterte Anes Ziljkic kurz nacheinander an Cuni (31.), ehe Anto Stipic mit seinem Treffer im Anschluss an einen Eckstoß den Bann für die Münchner brach (34.). Erneut Stipic (39.) und Armando Tischer (40.) bestraften mit ihrem Doppelschlag weitere Lücken in der Dornacher Deckung. Cuni musste dann erneut gegen Bosnjak klären (41.), ehe Simon Hamdard der Anschlusstreffer gelang – diesmal bekamen die Gäste die Situation nicht bereinigt und Dornachs Innenverteidiger staubte ab (45.+3).