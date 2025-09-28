"Maßlos enttäuscht": LSK-Totalausfall in einer Viertelstunde

Denn eigentlich riefen die Lüneburger eine gute Vorstellung am Hastruper Weg ab und schnupperten durchaus selbst an der Führung. In nur 15 Minuten erzielten Markus Lührmann (61., 67.), Mathis Wellmann (64., 70.) und Saikouba Manneh (76.) fünf Treffer für Bersenbrück und entschieden die Begegnung im Hand umdrehen. "Unglaublich!", kommentiert Trainer Tarek Gibbah auf der Vereinswebsite. "Ich bin maßlos enttäuscht und sauer, dass wir das Spiel so aus der Hand geben."

Mit der zweiten Niederlage am Stück ist der LSK sogar auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Bevor die Salzstädter eine Kurskorrektur vornehmen können, sind sie am Samstag (4.10., 19:30 Uhr) im Niedersachsen-Pokal beim VfV Borussia 06 Hildesheim zu Gast.