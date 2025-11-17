"Maßlos enttäuscht" - Freie Turner verlieren in Wolfenbüttel

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Freien Turner Braunschweig mussten sich am Sonntag mit 0:2 bei Germania Wolfenbüttel geschlagen geben – und besonders die Art und Weise bereitete großen Frust. Germania nutzte zwei frühe FT-Fehler eiskalt aus: Tom Krömer traf bereits in der 10. Minute zur Führung, bevor Jonas Teuber in der 37. Minute per Flachschuss auf 2:0 erhöhte.

FT-Coach Julian Runzer fand nach dem Abpfiff deutliche Worte zur Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben zweimal unglaublich schläfrig und nachlässig verteidigt. Wir liegen dann hinten in einem Spiel, was so nie im Leben passieren darf.“

Trotz des Rückstands waren die Turner keineswegs chancenlos. Mehrfach bot sich die Möglichkeit, noch vor der Halbzeit zurückzukommen – doch die Abschlüsse blieben ungenutzt. „Wir hätten schon vor der Halbzeit nicht nur den Anschluss, sondern eigentlich ausgleichen müssen, wenn nicht sogar mehr“, so Runzer. Wer im zweiten Durchgang eine Reaktion erwartete, lag richtig – allerdings ohne zählbaren Erfolg. FT erspielte sich zahlreiche Offensivaktionen, scheiterte jedoch entweder am finalen Pass oder am Abschluss. Wolfenbüttel zog sich zunehmend zurück, lauerte auf Konter und verteidigte kompakt – ohne noch häufig zwingend zu werden.