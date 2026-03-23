„Massive Polizeigewalt“ gegen Borussia-Ultras? Eskalation weit nach Derby-Ende

Vorwürfe an die Polizei. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bis weit nach dem Abpfiff des Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach schien das Geschehen auf dem Rasen weitaus ereignisreicher gewesen zu sein als das neben dem Platz. Mehr als 1400 Polizeibeamte waren im Einsatz am Samstag, mit dem vorrangigen Ziel, ein Aufeinandertreffen gewaltbereiter Fans beider Lager zu verhindern.

Dort kam die Gladbacher Ultraszene auffällig früh an, ihre Anreise soll reibungslos verlaufen sein, genau wie die Abreise nach dem Spiel. Doch was sich dann am S-Bahnhof in Merzenich bei Düren ereignete, bedarf noch einiger Aufarbeitung. Dass sich die Ultras vor einem Derby außerhalb der Stadt treffen, mit der Bahn hineinfahren und irgendwann auf dem Weg von der Polizei in Empfang genommen werden, ist üblich. Auf dem Rückweg kam es bei der Ankunft in Merzenich zur Eskalation.

Der zunächst größte Zwischenfall vor dem 3:3-Unentschieden im Abstiegskampf der Bundesliga war eher kurioser Natur: Einer der Sonderzüge aus Mönchengladbach landete nicht wie geplant in Köln-Ehrenfeld, sondern am Hauptbahnhof. Von dort ging es für rund 700 Fans zu Fuß zum Neumarkt, wo Bahnen der KVB bereitstanden, die die Borussia-Anhänger zum Stadion brachten.

Fanhilfe Mönchengladbach: „Massive Polizeigewalt“

Unsere Redaktion konnte mit Augenzeugen sprechen sowie Videos und Fotos begutachten. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie es auf der Treppe, die vom Bahnsteig in einen Tunnel führt, zu einem Gedränge kommt. Schubsereien werden intensiver, Einsatzkräfte schlagen mit Fäusten zu, auch gegen Fans, die von der wogenden Masse in ihre Richtung bewegt werden und keine Konfrontation im Sinn zu haben scheinen.

Oben sollen einige Menschen im Gleisbett gelandet sein, unten am Fuß der Treppe geht es linksherum in den Tunnel, von dessen Eingang vor allem Vertreter der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) die Menge zurückgedrängt haben sollen. „Die dadurch entstandene Situation quetschte die Fans massiv ein“, schreibt die Fanhilfe Mönchengladbach, die die Ereignisse am Samstagabend zuerst öffentlich machte, bei „X“.

„Die dadurch eskalierende Situation hatte massive Polizeigewalt zur Folge. Knüppelschläge auf Kopfhöhe, Pfefferspray im überfüllten Tunnel und Knie auf am Boden liegende Köpfe sorgten für mehrere teils schwer verletzte Fans“, heißt es weiter. Nicht alle Vorwürfe sind unabhängig zu prüfen. Unserer Redaktion liegen Bilder vor von Personen, deren Nase mutmaßlich gebrochen ist und die Platzwunden am Hinterkopf davontrugen.

Die Bundespolizei will den Vorfall am Montag genauer betrachten. Eine Sprecherin nannte als Grund für den Einsatz auf Nachfrage unserer Redaktion: „Auslöser war grundsätzlich eine Beleidigung auf sexueller Basis durch einen der Mönchengladbach-Fans gegenüber einer Kollegin der Bundespolizei. Daraufhin sind Maßnahmen getroffen worden: Die Identitäten der drei Tatverdächtigen wurden festgestellt. Infolge dessen kam es zu einem Solidarisierungseffekt und zu Auseinandersetzungen.“

Unbekannte beschädigen Autoreifen in Merzenich

Ein Augenzeuge bestätigt, dass dieser Vorfall im Raum gestanden habe. Es soll um eine Geste in der S-Bahn nach Merzenich gegangen sein, dabei bilden Daumen und Zeigefinger einen Kreis – und wer reinschaut, in diesem Fall die Polizistin, ist bei diesem banalen Spielchen „erwischt“ worden. Zweifelsfrei nachprüfbar ist dies nicht. Augenzeugen bestätigen, dass Personalien aufgenommen werden sollten, streiten allerdings ab, dass es in Merzenich einen „Solidarisierungseffekt“ gegeben habe.

Während sich die Bundespolizei zurückhalten wollte mit weiterführenden Statements, steht wie so oft in dieser Thematik Aussage gegen Aussage. Ein Ansprechpartner der Fanhilfe, mit dem unsere Redaktion sprechen konnte, will nicht namentlich genannt werden. Er sagte aber: „Ich kann mich nicht an einen derartigen Polizeieinsatz erinnern, nicht einmal auf Europapokalreisen.“

Als es zu den Prügelszenen auf der Treppe und im Bahnhofstunnel kam, wussten die Betroffenen noch gar nichts von einer unschönen Überraschung: Bislang unbekannte Täter hatten, wie die Polizei Köln berichtete, nach ersten Erkenntnissen mit Bohrmaschinen die Reifen mehrerer Autos mit Mönchengladbacher Kennzeichen beschädigt. Die Rede ist von mindestens 17 Autos, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Neben dem Zünden von Pyrotechnik im Stadion tauchen noch ein Faustschlag eines stark alkoholisierten Fans gegen einen Ordner sowie eine kleinere Auseinandersetzung auf den Stadion-Vorwiesen nach Abpfiff in der offiziellen Bilanz auf. Die liest sich insgesamt so, als sei beim Derby alles in einem verhältnismäßig friedlichen Rahmen verlaufen – gemessen an der Brisanz des Spiels. Jedoch stehen bezüglich der Ereignisse in Merzenich noch einige Fragen im Raum.

Der Tenor der Fanhilfe Mönchengladbach: Ohne das Polizeiaufgebot vor Ort hätten die Ultras wenig später in ihren Autos gesessen und wären nach Hause gefahren – sofern die Reifen es zugelassen hätten.