Massing setzt auf Trainergespann Gross / Auer

Gross stammt ursprünglich aus Pocking und war dort in der näheren Umgebung als Trainer und Co-Trainer unter anderem beim FC Indling, SV Würding und zuletzt bei der Kreisklasse- Mannschaft des TSV Haarbach tätig. Seine Erfahrung und sein Engagement sollen dem TSV Massing nun zu weiteren Erfolgen verhelfen. An seiner Seite wird Thomas Auer als spielender Co- Trainer agieren, der bereits in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte. "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim TSV Massing. Das Team hat in der Rückrunde bewiesen, was in ihm steckt, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Die Zusammenarbeit mit Thomas Auer wird dabei eine wichtige Rolle spielen", erklärt Gross.





Tatsächlich zeigte die Mannschaft nach der Winterpause eine herausragende Leistung. im Frühjahr holte das Team überragende 19 Punkte, eine Serie, die entscheidend für den Verbleib in der Liga war. "Die Mannschaft hat in der Rückrunde einen unglaublichen Charakter und Kampfgeist gezeigt und sich den Klassenerhalt absolut verdient", so Martin Huber, Spartenleiter des TSV Massing. "Wir sind stolz auf diese Leistung und blicken nun mit viel Optimismus in die Zukunft – besonders mit Dominik Gross und Thomas Auer an unserer Seite."