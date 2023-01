Massimiliano Trazza: "Wir müssen uns noch ein bisschen abtasten." FuPa Wintercheck: SC Veltheim 2

Schwierg zu sagen. Schauen wir am Schluss...

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Zu den Spielen: negativ sicher die 4:0-Führung in der ersten Halbzeit in Wülflingen, danach folgte das Endergebnis von 5:4 für Wülflingen!

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Du möchtest den FuPa-Wintercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Wintercheck-Fragen . Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

In welchem Bereich wird dein Team in der Rückrunde besser sein als in der Vorrunde und weshalb?

Aus den Fehler lernen. Wir haben Punkten verschenkt, das werden wir sicher nicht wiederholen.

Welches ist die Stärke deines Teams und wo liegen die Schwächen?

Bei uns harmoniert es richtig. Jeder Sieg wird in der Garderobe richtig gefeiert! (Freed From Desire)

Schwächen: zu frisches Team. Braucht noch ein weiteres Jahr Spielpraxis.

Welche FuPa-Schlagzeile würdest du gerne über deinen Verein lesen?

Matchberichte.

Was war in der Vorrunde die originellste Trainingsabsage?

Ich habe volles Vertrauen in meine Jungs und sie sind voll transparent zueinander! Wenn einer einen strengen Tag hatte oder keinen Bock hatte, so soll er mir das sagen. Akzeptiere ich. Lieber so, als auf dem Platz stehen und nicht fokussiert sein.

Wenn du einen Tag FVRZ-Präsident:in wärst, was würdest du verändern?

Limite einsetzen für die Aushelfer aus den ersten Mannschaften.

***

>>> Werde kostenlos FuPa-Vereinsverwalter und pflege die Daten deiner Mannschaft

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Twitter - @FuPa_Zuerich