Massig Erfahrung und ein Youngster - Eilvese verstärkt sich

Zum einen wird Onur Capin an den Eisenberg wechseln. Der 28-Jährige wurde in der Jugend beim SV Werder Bremen und Hannover 96 super ausgebildet und lief sechs mal für die Hanseaten in der dritten Liga auf. Dazu kommen über die Jahre 20 Spiele in der Regionalliga. Seine meiste Zeit verbrachte Capin allerdings in Hannover. Für HSC Hannover und Arminia Hannover kam Capin auf 68 Einsätze in der Oberliga, in denen er elf mal traf.

Nach einer Zwischenstation in der Gruppenliga bei der SG Rosenhöhe, wo der erfahrene Neuzugang in 25 Spielen sechs mal traf, wechselte Capin 2024 zurück zur Arminia nach Hannover. Nach 18 Einsätzen, wovon er nun sechs mal in der Startelf stand, hieß es am Ende der Saison aber "Abstieg". In der Landesliga wird Capin aber nun für den STK Eilvese das Trikot überstreifen und zeigt sich dabei angriffslustig: „Ich freue mich sehr, ein Teil vom STK zu sein. In meiner bisherigen Laufbahn konnte ich bereits zweimal den Aufstieg feiern – einmal in die 3. Liga und einmal in die Regionalliga. Mein Ziel für diese Saison ist es, gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Schritt zu machen und in die Oberliga aufzusteigen." so der Neuzugang via Instagram.