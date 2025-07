»Maßgebliche Treiberin«: BFV-Vizepräsidentin Raml wird 50 Die Niederbayerin gehört auch der UEFA-Kommission für Frauenfußball an









"Wir dürfen die Realität nicht ausblenden, können sie aber ändern!“, ist einer der Sätze, die Silke Raml in Gesprächen immer wieder ausspricht – mit Überzeugung und der Erfahrung, dass es nur mit dieser Einstellung vorangeht. Und er ist schon seit der Kindheit, die sie in Großarmschlag, einem 500-Seelen-Dorf im Osten des bayerischen Waldes verbracht hat, fest in ihr verankert. Als Mädchen Fußball spielen? Damals zwar nicht mehr offiziell verboten, aber das sagt eigentlich schon alles. Silke war das egal, sie bolzte jeden Tag mit den Jungs und begeisterte ihre Freundinnen für ihre Fußballleidenschaft – mit Hartnäckigkeit und Mut.