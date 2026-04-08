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Massenschlägerei nach Spielabbruch in Fußball-C-Liga?
Teaser KLC WETZLAR: +++ Hat das am 29. März abgebrochene Duell in der C-Liga Wetzlar ein gewaltsames Nachspiel gefunden? Videos zeigen Auseinandersetzungen in Niedergirmes. Was der betroffene Verein sagt +++
Wetzlar. Am 29. März war das Spitzenspiel in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) zwischen der SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach und Genclerbirligi Wetzlar beim Stand von 2:0 für die Platzherren abgebrochen worden. Der mutmaßliche Grund: Ein Spieler der Gäste soll einen Mitspieler beleidigt haben. Offenbar war es danach zu einem Handgemenge gekommen, bei dem sich die beiden Wetzlarer Kicker gegenseitig gewürgt hatten. Die Gewalthandlungen in den eigenen Reihen bei Genclerbirligi sollen sich später im Bereich der Ersatzbank fortgesetzt haben.