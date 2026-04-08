Massenschlägerei nach Spielabbruch in Fußball-C-Liga?

Steht eine Massenschlägerei in Niedergirmes in Zusammenhang mit der abgebrochenen Partie in der Fußball-C-Liga Wetzlar zwischen der SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach und Genclerbirligi Wetzlar? Die Wetzlarer bestreiten dies. (Symbolbild) © dpa

Wetzlar. Am 29. März war das Spitzenspiel in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) zwischen der SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach und Genclerbirligi Wetzlar beim Stand von 2:0 für die Platzherren abgebrochen worden. Der mutmaßliche Grund: Ein Spieler der Gäste soll einen Mitspieler beleidigt haben. Offenbar war es danach zu einem Handgemenge gekommen, bei dem sich die beiden Wetzlarer Kicker gegenseitig gewürgt hatten. Die Gewalthandlungen in den eigenen Reihen bei Genclerbirligi sollen sich später im Bereich der Ersatzbank fortgesetzt haben.