Massenschlägerei in Hannover: RWE-Ultras und H96-Anhänger mit Prügelei

Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger TSV Havelse in Hannover am zweiten Spieltag der 3. Liga tat sich Rot-Weiss Essen lange mit dem Toreschießen schwer, ehe Abwehrchef Tobias Kraulich die RWE spät erlöste und zwei Minuten vor regulärem Spielende den vermeidlichen Siegtreffer erzielte. Doch nur sieben Minuten darauf kassierten die Gäste den Ausgleichstreffer, die Partie endete schlussendlich mit 1:1 unentschieden. Denkbar groß war der Frust bei den mitgereisten RWE-Anhängern, die zu allem Überfluss im Anschluss an die Begegnung mit zahlreichen Ultras von Hannover 96 aneinander gerieten. Die Auseinandersetzung endete in einer Massenschlägerei.

Während der zweite Spieltag ein denkbar bitteres Ende für den ambitionierten Drittligisten aus Essen nahm, verzeichnete Zweitligist Hannover 96 im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf einen starken 2:0–Erfolg. Auf der Heimreise der jeweiligen Fanlager kam es nach Anschluss der Begegnungen zum direkten Aufeinandertreffen, die in einer heftigen Massenschlägerei mündete. Wie der RevierSport berichtet, musste die Auseinandersetzung schließlich von der Polizei aufgelöst werden.

Wie bitter die Schlussphase bei Aufsteiger Havelse aus Sicht der RWE verlief, machen allen voran die Worte von Torschütze Tobias Kraulich deutlich. Nachdem der 26-jährige Defensiv-Akteur in der 88. Spielminute zur 1:0-Führung knipste, folgte in der fünften Minute der Nachspielzeit per traumhaften Fallrückzieher durch TSV-Joker Lorenzo Paldino der Ausgleich der Hausherren. Kraulich bringt die Gefühlslage im Essener Lager nach Spielende klar zum Ausdruck: „Pure Aggression und Enttäuschung. Wir spielen kein gutes Auswärtsspiel. Du denkst, du hast das Spiel durch den Lucky Punch gezogen. Dann vergeigen wir einen Konter in einer Drei-gegen-Eins-Situation“, ärgert sich der Innenverteidiger nach Spielende gegenüber „Magenta Sport“ und betont: „Da könnte ich kotzen.“

Ähnlich frustriert dürfte die Stimmungslage nach Abpfiff auf Seiten des RWE-Fanlagers gewesen sein, die nach Spielende ohne drei Punkte im Gepäck die Heimreise antraten. Ganz im Gegenteil zu den Anhängern von Hannover 96, die im Auswärtsspiel bei der Fortuna aus Düsseldorf drei Punkte bejubeln durften. Beide Fanlager trafen dann in Hannover aufeinander, wo sich laut Mitteilung der Polizei Warendorf eine Massenschlägerei entwickelte. Rund 500 „Problemfans“ sollen an dieser beteiligt gewesen sein, teilweise mit Schlagstöcken und Pfefferspray hantiert haben. Nach der Auflösung der Schlägerei durch die Polizei traten die beiden Fangruppen gegen 22 Uhr getrennt voneinander die jeweilige Heimreise an.

