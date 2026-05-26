Massenhausen und Kranzberg feiern furiose Kantersiege

– Foto: Patricia Baierl

Ein echtes Offensivspektakel sahen die 60 Zuschauer in Massenhausen. Beide Mannschaften begegneten sich in der Anfangsphase zwar noch mit Respekt, doch die Heimmannschaft übernahm schnell das Kommando im Mittelfeld. Der Torreigen eröffnet sich noch vor der Pause: In der 14. Spielminute nutzte Matthias Graef eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum 1:0. Philipp Schöps legte in der 28. Minute nach, ehe Amar Loncar in der 41. Minute den 3:0-Pausenstand markierte. Im zweiten durchgang warfen die Gäste aus Allershausen zwar noch einmal zaghaft alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft jedoch wiederholt die Zähne aus. Massenhausen spielte nun wie entfesselt: Nico Kratzl (59.) und Maximilian Zill (63.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. In den Schlussminuten krönte Tobias Mock den dominanten Auftritt mit einem späten Doppelpack (81./84.) und brachte den Heimsieg völlig verdient über die Zeit.

Ein echtes Lehrstück in Sachen Effizienz sahen die 30 Zuschauer in Neufahrn. Von Beginn an kontrollierten die Gäste das Geschehen auf dem Platz. Der Knoten platzte nach knapp einer halben Stunde: In der 27. Spielminute nutzte Florian Kleidorfer eine Unachtsamkeit in der Neufahrner Abwehr und traf zum 0:1. Nur vier Minuten später legte er per Foulelfmeter das 0:2 nach. Ralf Haslbeck erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 0:3 (39.). Im zweiten durchgang warfen die Hausherren defensiv völlig die Nerven weg. Kranzberg kannte kein Erbarmen: Florian Lehnardt (50.) und ein Doppelschlag von Kleidorfer (52. Foulelfmeter / 54.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 0:6. In der Schlussphase machten Lukas Kislinger (75.) und Robin Marenbach (85.) das Debakel für Neufahrn perfekt. Die Gäste verteidigten die Null mit viel Disziplin und brachten den Kantersieg locker über die Zeit.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 100 Zuschauer in Hallbergmoos. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Das Tor des Tages fiel bezeichrenderweise quasi mit dem Pausenpfiff: In der 45. Spielminute nutzte Noah Tiefenbacher eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zur viel umjubelten 1:0-Führung für die Hausherren. Im zweiten durchgang warfen die Gäste aus Eching gezwungenermaßen alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft jedoch wiederholt die Zähne aus. Hallbergmoos verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Disziplin. In der absoluten Schlussphase machte die Heimmannschaft dann alles klar: Ein sauber vorgetragener Konter führte in der 90. Minute zum erlösenden 2:0-Endstand und besiegelte den Heimsieg endgültig.

Ein echtes Torspektakel sahen die 50 Zuschauer in Hohenkammer. Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart und überrumpelte die Gäste eiskalt. Bereits in der 2. Spielminute nutzte Raffael Rankl eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum frühen 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Johannes Linhuber auf 2:0 (7.). Hohenkammer blieb am Drücker: Thomas Geier verwandelte in der 19. Minute einen Foulelfmeter, ehe Tobias Walter (38.) und erneut Rankl (44.) noch vor der Pause auf ein komfortables 5:0 stellten. Im zweiten durchgang warfen die Gäste aus Vötting alles nach vorne und bewiesen Moral. Leander Hoffmann (49.) und Lukas Schäfer (61.) verkürzten, doch an der kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft gab es letztlich kein dauerhaftes Vorbeikommen. Thomas Geier stellte in der 68. Minute den alten Abstand wieder her. Am Ende verteidigte Hohenkammer den Heimsieg souverän, während die frustrierten Gäste in der 90. Minute noch eine Gelb-Rote Karte für Markus Bürkle hinnehmen mussten.