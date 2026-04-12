Massenhausen siegt trotz Neufahrns spätem Aufbäumen mit 4:2

Den Körper reingestellt: Philipp Schöps (2. v. r.) sorgte im Gemeindederby für die zwischenzeitliche 3:0-Führung des SC Massenhausen. – Foto: Lehmann

Der SC Massenhausen baut seine Tabellenführung aus. Hohenkammer gewinnt trotz zahlreicher vergebener Chancen gegen Steinkirchen.

Auf einmal läuft’s: Nach dem Derbysieg beim TSV Allershausen II knöpfte der SV Hohenkammer auch dem direkten Konkurrenten aus Steinkirchen die Punkte ab und stellte damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der A-Klasse 5 her. Wenig überraschen dürfte derweil der erneute Dreier für den Ligaprimus SC Massenhausen, der trotz der Aufholjagd des FC Neufahrn II mit einem 4:2-Erfolg die kurze Heimreise antreten konnte.

FC Neufahrn II – SC Massenhausen 2:4 (0:2). „Die ersten 80 Minuten haben wir komplett verpennt und Massenhausen zu den Toren eingeladen“, berichtet FCN-Trainer Thomas Joba. Doch in der Schlussphase folgte die Wendung: „Da waren wir auf einmal bissig. Nur die zwei Tore kamen leider deutlich zu spät.“ Mit Blick auf die Tabellensituation sei aber auch ein 2:4 ein „versöhnliches“ Ergebnis für seine Mannschaft. Tore: 0:1 Nico Kratzl (8.), 0:2 Maximilian Zill (25.), 0:3 Philipp Schöps (48.), 0:4 Andreas Schwarz (66.), 1:4 Marlon Damanzo (88.), 2:4 Rodolfo Mathis (89.).

SV Hohenkammer – SpVgg Steinkirchen 3:1 (1:1). Die Entscheidung hätte bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt fallen können, sagte zumindest Hohenkammer-Coach Tobias Stöger, der von einem „Spiel auf ein Tor“ sprach. Immerhin hätten die Gastgeber fast im Minutentakt klare Chancen – darunter einen Handelfmeter in der Anfangsviertelstunde – vergeben. „Deshalb ist der Sieg auch hochverdient“, versicherte der SVH-Teamchef. Tore: 0:1 Alexander Forster (19.), 1:1/2:1 Raffael Rankl (26./53., FE), 3:1 Tobias Walter (90.+3).