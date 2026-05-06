Massenhausen marschiert – Allershausen bleibt dran

Kranzberg jubelt spät – Nullnummer im Topspiel!
Das Fußballwochenende startete bereits am Samstag mit einem packenden Duell im Tabellenmittelfeld. Der TSV Eching II empfing die Zweitvertretung des TSV Allershausen II. In einer engen Partie behielten die Gäste knapp die Oberhand und entführten drei wichtige Punkte aus Eching. Am Sonntag ging es ebenso spannend weiter: Der SV Vötting-Weihenstephan II lieferte sich ein intensives Duell mit dem SV Kranzberg II. Auch hier setzten sich am Ende die Gäste durch und feierten einen knappen Auswärtserfolg, der sie in der Tabelle weiter klettern lässt.
Wer stoppt den Spitzenreiter?
Das Highlight des Spieltags fand ebenfalls am Sonntag statt, als der Tabellenführer SC Massenhausen den SV Pulling zum direkten Verfolgerduell empfing. Trotz zahlreicher Bemühungen auf beiden Seiten bekamen die Zuschauer keine Tore zu sehen; die Mannschaften trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Da der FC Mintraching vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, gibt es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger, was den Druck im unteren Tabellendrittel deutlich mindert.
Spannung pur im Aufstiegskampf!
In der Tabelle bleibt der SC Massenhausen mit 43 Punkten (16 Spiele) der klare Favorit auf den direkten Aufstieg in die Kreisklasse. Da rechnerisch nur noch maximal 15 Punkte zu vergeben sind, hat Massenhausen den Relegationsplatz (Rang 2) bereits sicher, da der Viertplatzierte Allershausen (26 Punkte) sie nicht mehr einholen kann. Der Kampf um Platz zwei spitzt sich derweil zu: Der SV Pulling (34 Punkte) und der VfB Hallbergmoos-Goldach II (33 Punkte, zwei Spiele weniger) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Ticket zur Aufstiegsrelegation. Für die Teams ab Platz fünf ist der Zug nach oben bei 15 noch möglichen Punkten und dem aktuellen Rückstand bereits abgefahren.
So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV Vötting-Weihenstephan II – SV Kranzberg II
Kranzberg jubelt nach engem Schlagabtausch
Der SV Kranzberg II konnte in der Fremde einen wichtigen Erfolg feiern und die Punkte mit nach Hause nehmen. Die Führung für die Gäste erzielte Tim Forster in der 14. Minute, doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Thomas Moreira da Silva besorgte in der 24. Minute den Ausgleich. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit traf Florian Kleidorfer zum Endstand. Durch diesen Sieg festigt der SV Kranzberg II den sechsten Tabellenplatz, während der SV Vötting-Weihenstephan II weiterhin auf dem siebten Rang verweilt.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SC Massenhausen – SV PullingNullnummer im Topspiel an der Spitze
Das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Tabellenführer und seinem direkten Verfolger blieb ohne die erhofften Highlights vor dem Tor. Trotz der 150 Zuschauer in Massenhausen konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Akzent setzen. Der SC Massenhausen behauptet mit dem Unentschieden souverän den ersten Tabellenplatz, während der SV Pulling weiterhin den zweiten Rang belegt und den Rückstand nicht verkürzen konnte. In dieser Partie fielen keine Tore.
Vorschau auf den nächsten Spieltag
Am Sonntag, den 10.05.26, stehen die nächsten richtungsweisenden Partien an. Der SV Kranzberg II bittet den TSV Eching II zum Tanz, während der FC Neufahrn II gegen den SV Vötting-Weihenstephan II Heimrecht genießt. Zudem empfängt die SpVgg Steinkirchen den Tabellenführer aus Massenhausen.