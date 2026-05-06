Massenhausen marschiert – Allershausen bleibt dran

– Foto: Patricia Baierl

Kranzberg jubelt spät – Nullnummer im Topspiel!

Das Fußballwochenende startete bereits am Samstag mit einem packenden Duell im Tabellenmittelfeld. Der TSV Eching II empfing die Zweitvertretung des TSV Allershausen II. In einer engen Partie behielten die Gäste knapp die Oberhand und entführten drei wichtige Punkte aus Eching. Am Sonntag ging es ebenso spannend weiter: Der SV Vötting-Weihenstephan II lieferte sich ein intensives Duell mit dem SV Kranzberg II. Auch hier setzten sich am Ende die Gäste durch und feierten einen knappen Auswärtserfolg, der sie in der Tabelle weiter klettern lässt.

Wer stoppt den Spitzenreiter?

Das Highlight des Spieltags fand ebenfalls am Sonntag statt, als der Tabellenführer SC Massenhausen den SV Pulling zum direkten Verfolgerduell empfing. Trotz zahlreicher Bemühungen auf beiden Seiten bekamen die Zuschauer keine Tore zu sehen; die Mannschaften trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Da der FC Mintraching vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, gibt es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger, was den Druck im unteren Tabellendrittel deutlich mindert.

Spannung pur im Aufstiegskampf!

In der Tabelle bleibt der SC Massenhausen mit 43 Punkten (16 Spiele) der klare Favorit auf den direkten Aufstieg in die Kreisklasse. Da rechnerisch nur noch maximal 15 Punkte zu vergeben sind, hat Massenhausen den Relegationsplatz (Rang 2) bereits sicher, da der Viertplatzierte Allershausen (26 Punkte) sie nicht mehr einholen kann. Der Kampf um Platz zwei spitzt sich derweil zu: Der SV Pulling (34 Punkte) und der VfB Hallbergmoos-Goldach II (33 Punkte, zwei Spiele weniger) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Ticket zur Aufstiegsrelegation. Für die Teams ab Platz fünf ist der Zug nach oben bei 15 noch möglichen Punkten und dem aktuellen Rückstand bereits abgefahren.