MassenbachHausen mit Kantersieg, Duttenberg top, Amrichshausen mit 5:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Vor 115 Zuschauern wurde die Partie in MassenbachHausen zu einer unglaublichen Ein-Mann-Show. Beat Fischer erwischte einen geschichtsträchtigen Tag und eröffnete den Torreigen in der 20. Minute mit dem 1:0. Kurz vor der Pause schlug er erneut doppelt zu und schraubte das Ergebnis mit Treffern in der 41. Minute und 43. Minute auf 3:0 hoch.
Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker: Maximilian Preisner erhöhte in der 64. Minute auf 4:0, bevor Jannik Schulze in der 72. Minute das 5:0 markierte. Den Gästen gelang durch Rico Bezold in der 73. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 5:1. In der Schlussphase krönte Beat Fischer seine überragende Leistung mit zwei weiteren Toren in der 85. Minute und der 90. Minute. Mit insgesamt fünf Treffern in einem Spiel sicherte er der SGM den fulminanten Heimsieg.
In Ilsfeld entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem die Zuschauer lange auf Torerfolge warten mussten. Es war eine Partie der Geduld, in der die Gäste aus Güglingen in der 62. Minute durch Julian Schaaf mit 0:1 in Führung gingen. Ilsfeld bewies jedoch Moral und drängte in der Schlussviertelstunde auf den Ausgleich. Belohnt wurden die Bemühungen in der 74. Minute, als Daniel Stoldt zum 1:1 traf. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung.
Vor 70 Zuschauern lieferte der SC Abstatt eine Machtdemonstration ab. Den Grundstein legte Leon Beckert, der in der 31. Minute einen Foulelfmeter sicher zur 0:1-Führung verwandelte. Danach folgte die große Show von Emin Karaman: Mit einem lupenreinen Hattrick durch Tore in der 38. Minute, 45. Minute und direkt nach Wiederanpfiff in der 48. Minute zerlegte er die Eibensbacher Defensive fast im Alleingang und stellte auf 0:4. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte erneut Leon Beckert, der in der 90. Minute seinen zweiten Foulelfmeter zum 0:5-Endstand verwandelte.
Was für ein Wahnsinn in Heilbronn! Die Zuschauer sahen ein Neun-Tore-Spektakel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Leingarten schien nach Toren von Johannes Werner (17. Minute), Luca Widenmayer (51. Minute) und Robin Guldi (53. Minute) bei einer 0:3-Führung bereits wie der sichere Sieger. Doch Heilbronn kämpfte sich zurück: Fatih Ceylan verkürzte in der 59. Minute auf 1:3, doch Dominik Rieker stellte in der 61. Minute sofort auf 1:4.
In der Schlussphase wurde es völlig verrückt: Fatih Ceylan markierte in der 80. Minute und der 82. Minute (per Foulelfmeter) zwei weitere Treffer und machte seinen Hattrick zum 3:4 perfekt. Die Hoffnung auf den Punkt wurde jedoch jäh gedämpft, als Robin Guldi in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor auf 3:5 erhöhte. Der Treffer von Okan Kandil zum 4:5 in der 90. Minute kam schließlich zu spät für eine komplette Aufholjagd.
Vor 100 Zuschauern im Schluchterner Stadion gab es an diesem Nachmittag kein Vorbeikommen an Michele Varallo. In einer konzentrierten Vorstellung der Hausherren avancierte er zum alleinigen Matchwinner. Zuerst brachte er den SV Schluchtern in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er eiskalt und erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. In der 72. Minute machte Michele Varallo mit seinem dritten Treffer den Hattrick und den 3:0-Heimsieg endgültig perfekt.
Brackenheim drehte in einer emotionalen Partie einen Rückstand in einen Heimsieg. Zunächst gingen die Gäste aus Talheim durch einen Foulelfmeter von Julian Bertsch in der 32. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Luca Bleich gelang praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute der wichtige Ausgleich zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel brachte Luigi Barone die Hausherren in der 52. Minute erstmals mit 2:1 in Front. Talheim gab sich nicht geschlagen und glich durch Lars Michalitschke in der 70. Minute zum 2:2 aus. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Bouargan Abdelaali erzielte in der 76. Minute das 3:2, bevor Yassin Barini in der 82. Minute einen Foulelfmeter zum 4:2-Endstand verwandelte.
In einer kampfbetonten Begegnung behielt die SGM NordHeimHausen die Oberhand. Can Luca Retzbach brachte die Heimelf in der 35. Minute in Führung, doch der TGV antwortete prompt: Jan Schramm glich nur vier Minuten später in der 39. Minute zum 1:1 aus.
Den Grundstein für den Sieg legte Tim Jäger kurz nach der Pause, als er in der 51. Minute das 2:1 markierte. Dürrenzimmern versuchte in der Folge alles, um erneut auszugleichen, doch das Spiel wurde erst tief in der Nachspielzeit entschieden. In der 95. Minute (90.+5) unterlief Robin Mann ein unglückliches Eigentor zum 3:1-Endstand für die SGM.
Ein packender Schlagabtausch, der erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Stefan Schmidt brachte Heinriet in der 28. Minute in Front. In der 36. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst glich Philipp Strähle für die Gäste aus, doch im direkten Gegenzug besorgte Aaron Djenga die erneute Führung für Heinriet (2:1).
Lange Zeit verteidigten die Hausherren diesen Vorsprung, doch in der Schlussphase drehte die SGM Fürfeld-Bonfeld die Partie. Marvin Weigelt glich in der 78. Minute zum 2:2 aus, bevor Nicolas Volk in der 85. Minute zum umjubelten 2:3-Siegtreffer für die Gäste traf.
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Vor 200 Zuschauern entwickelte sich in Weinsberg ein echtes Geduldsspiel. Beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, doch die Defensivreihen standen zunächst felsenfest. Den entscheidenden Moment des Tages erzwangen die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel: Robbie Häcker markierte in der 49. Minute das goldene Tor zum 0:1. Weinsberg rannte in der Folge unermüdlich an, doch Sülzbach verteidigte die knappe Führung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff und entführte die drei Punkte.
Die SG Bad Wimpfen präsentierte sich vor 100 Zuschauern in Möckmühl als das abgeklärtere Team und nutzte ihre Chancen eiskalt. Den Torreigen eröffnete Leon Wiesner in der 36. Minute mit der Führung zum 0:1. Kurz vor dem Pausenpfiff versetzte David Alvaro Dispenzieri den Gastgebern in der 45. Minute mit dem 0:2 einen herben psychologischen Dämpfer. Möckmühl versuchte in der zweiten Halbzeit alles, um zurückzukommen, doch Matthias Geiger machte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie.
In Neudenau sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte Begegnung, in der die Defensive auf beiden Seiten die Hauptrolle spielte. Über die gesamten 90 Minuten egalisierten sich die SGM und der SC Amorbach weitestgehend im Mittelfeld. Da keine der beiden Offensivabteilungen eine Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fand, blieb es am Ende bei einer torlosen, aber hart umkämpften Punkteteilung.
Was für ein Schlagabtausch in Ellhofen! Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, als Adrian Zejnaj die Hausherren bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch Neuhütten antwortete prompt: Patrick Köhler glich in der 17. Minute aus, und nur wenig später drehte Jean-Pierre Löffler in der 23. Minute die Partie zum 1:2. Direkt nach der Pause erhöhte erneut Patrick Köhler in der 48. Minute auf 1:3. Ellhofen bewies jedoch Moral und kam durch Halil Bayman in der 74. Minute noch einmal auf 2:3 heran, was eine hochspannende Schlussphase einläutete, in der es jedoch beim knappen Auswärtssieg für Neuhütten blieb.
Dieses Spiel wird wohl wegen seiner unglaublichen Schlussphase in Erinnerung bleiben. Akay Gültekin brachte Obereisesheim in der 38. Minute in Front, bevor Baris Yener in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte. Löwenstein kämpfte sich zurück und verkürzte durch einen Foulelfmeter von Marinko Fedotov in der 60. Minute auf 2:1. Was dann folgte, war eine schier endlose Nachspielzeit, die erst in der 108. Spielminute ihr Ende fand: Jan Scherer erlöste die Heimfans in der 90.+18 Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.
In einer emotionalen Begegnung drehten die Hausherren einen Rückstand in einen Heimsieg. Zunächst jubelten die Gäste, als Tom-Luca Freitag in der 24. Minute das 0:1 erzielte. Doch die SGM Stein schlug zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zurück: Nico Schenk markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bis Marvin Marrone in der 62. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber markierte.
In Hardthausen entschied eine einzige Szene über Sieg und Niederlage. In einer intensiv geführten Partie, in der Torchancen Mangelware waren, bewiesen die Gäste die nötige Kaltschnäuzigkeit. Joshua Gehrig erzielte in der 35. Minute das entscheidende Tor zum 0:1. Hardthausen warf in der zweiten Halbzeit alles nach vorne, konnte das Bollwerk der SGM Höchstberg/Tiefenbach jedoch nicht mehr knacken, sodass die Punkte mit auf die Reise gingen.
Der TSV Duttenberg lieferte eine Machtdemonstration ab und ließ Heinsheim zu keinem Zeitpunkt Luft zum Atmen. Bereits in der 6. Minute eröffnete Julian Heichele das Schützenfest. Jonathan Veith erhöhte in der 15. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, bevor Maik Celik in der 30. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause schraubte Jan Hildebrand (45.+1 Minute) das Ergebnis auf 4:0. In der zweiten Halbzeit schaltete Duttenberg einen Gang zurück, markierte aber durch Luca Förch in der 80. Minute noch den Treffer zum 5:1-Endstand.
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In Harthausen erlebten 130 Zuschauer eine Schlussphase, die man wohl nur im Amateurfußball so dramatisch findet. Lange Zeit blieb es ruhig, bis Tim Pflüger in der 63. Minute den Bann brach und Harthausen in Führung brachte. Doch die TSG Verrenberg bewies Moral und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett: Zuerst glich Ramin Yusuf Arikan in der 74. Minute aus, bevor Elmir Korjenic in der 81. Minute sogar das 1:2 markierte. Als alle schon mit einem Auswärtssieg rechneten, passierte das Unmögliche. In der 90. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst traf Felix Weiß zum 2:2-Ausgleich, und quasi mit dem Schlusspfiff erzielte Johannes Heidinger den unglaublichen 3:2-Siegtreffer. Was für ein Herzschlagfinale!
Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven – ein Torfestival! Es begann denkbar unglücklich für die Gastgeber, als Lukas Gundermann bereits in der 3. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Nur zwei Minuten später erhöhte Tim Erhard in der 5. Minute auf 0:2. Die SG Taubertal/Röttingen schlug jedoch zurück: Bastian Landwehr verkürzte in der 18. Minute per Foulelfmeter und erzielte in der 43. Minute den Ausgleich.
Nach der Pause ging das Chaos weiter: Ein weiteres Eigentor, diesmal durch Aaron Haag in der 54. Minute, brachte die Gäste erneut in Front, doch Andre Fries glich in der 56. Minute postwendend zum 3:3 aus. Als Bastian Landwehr in der 72. Minute mit seinem dritten Treffer das 4:3 markierte, schien das Spiel gekippt. Doch Amrichshausen hatte noch Reserven: Tim Erhard glich in der 79. Minute aus, bevor Mario Bürklen in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:5-Endstand in diesem Wahnsinnsspiel setzte.
Vor 120 Zuschauern lieferte der VfB Bad Mergentheim eine souveräne Vorstellung ab. Die Weichen wurden früh gestellt: Levi Meinczinger traf in der 10. Minute zum 1:0, und nur zwei Minuten später erhöhte Bryant Oyeleke (12. Minute) auf 2:0. Dörzbach kam durch Kevin Walz in der 33. Minute zwar noch einmal auf 2:1 heran, doch nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Erneut war es Bryant Oyeleke, der in der 60. Minute das 3:1 erzielte. In der Schlussphase schraubten Quentin Schmitt (80. Minute) und Marvin Heinzl (82. Minute) das Ergebnis auf den deutlichen 5:1-Endstand hoch.
Der SC Michelbach/Wald feierte einen Heimsieg. Den Grundstein legte Lucas Merz bereits in der 10. Minute mit dem frühen Führungstreffer. Danach kontrollierten die Hausherren das Geschehen, während die Gäste der SGM Niedernhall/Weißbach sich schwertaten, gefährliche Akzente zu setzen. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe die Entscheidung fiel: Niklas Meinhold markierte in der 78. Minute das 2:0, und Yanic Colasuonno setzte in der 88. Minute mit dem 3:0 den finalen Deckel auf die Partie.
In Niederstetten sahen die Fans eine konzentrierte Leistung ihrer Mannschaft. Robin Kistner brachte die Heimelf in der 33. Minute in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gab es die Vorentscheidung: Jan Ziegler-Schulz behielt in der 46. Minute die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Marvin Zschau in der 62. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.
Eine enge Kiste in Gaisbach! Der SSV erwischte den besseren Start und ging bereits in der 11. Minute durch Njie Gibbi mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein harter Kampf um jeden Meter Boden. Erst in der 71. Minute gelang Julian Schmitz das beruhigende 2:0 für Gaisbach. Igersheim gab sich jedoch nicht auf und kam in der 89. Minute durch Tobias Reize zum Anschlusstreffer. Für eine Last-Minute-Aufholjagd reichte die Zeit jedoch nicht mehr, sodass die Punkte in Gaisbach blieben.
In einem kampfbetonten Spiel behielt die SGM Künzelsau-Ingelfingen das glücklichere Ende für sich. Christian Weißert brachte die Hausherren bereits in der 13. Minute auf die Siegerstraße. Kupferzell hielt danach lange Zeit dagegen und drängte auf den Ausgleich, doch ein unglücklicher Moment in der Schlussphase entschied die Partie endgültig: Jonas Niebel unterlief in der 75. Minute ein Eigentor, das den 2:0-Endstand für die SGM bedeutete.
Creglingen zeigte sich vor heimischem Publikum besonders effizient. Nico Englert war der Mann des Tages: Er erzielte in der 23. Minute die Führung und legte direkt nach der Pause in der 52. Minute das 2:0 nach. Die Gäste hatten kaum Zeit, sich von diesem Doppelschlag zu erholen, denn nur eine Minute später machte Lukas Reuther in der 53. Minute mit dem 3:0 alles klar. Danach verwaltete Creglingen den Vorsprung bis zum Abpfiff.
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