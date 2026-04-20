MassenbachHausen mit Kantersieg, Duttenberg top, Amrichshausen mit 5:4

TSV Weinsberg – SV Sülzbach 0:1

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich in Weinsberg ein echtes Geduldsspiel. Beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, doch die Defensivreihen standen zunächst felsenfest. Den entscheidenden Moment des Tages erzwangen die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel: Robbie Häcker markierte in der 49. Minute das goldene Tor zum 0:1. Weinsberg rannte in der Folge unermüdlich an, doch Sülzbach verteidigte die knappe Führung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff und entführte die drei Punkte.

Spvgg Möckmühl – SG Bad Wimpfen 0:3

Die SG Bad Wimpfen präsentierte sich vor 100 Zuschauern in Möckmühl als das abgeklärtere Team und nutzte ihre Chancen eiskalt. Den Torreigen eröffnete Leon Wiesner in der 36. Minute mit der Führung zum 0:1. Kurz vor dem Pausenpfiff versetzte David Alvaro Dispenzieri den Gastgebern in der 45. Minute mit dem 0:2 einen herben psychologischen Dämpfer. Möckmühl versuchte in der zweiten Halbzeit alles, um zurückzukommen, doch Matthias Geiger machte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie.

SGM Neudenau/Siglingen – SC Amorbach 0:0

In Neudenau sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte Begegnung, in der die Defensive auf beiden Seiten die Hauptrolle spielte. Über die gesamten 90 Minuten egalisierten sich die SGM und der SC Amorbach weitestgehend im Mittelfeld. Da keine der beiden Offensivabteilungen eine Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fand, blieb es am Ende bei einer torlosen, aber hart umkämpften Punkteteilung.

TSV Ellhofen 1906 – VfB Neuhütten 2:3

Was für ein Schlagabtausch in Ellhofen! Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, als Adrian Zejnaj die Hausherren bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch Neuhütten antwortete prompt: Patrick Köhler glich in der 17. Minute aus, und nur wenig später drehte Jean-Pierre Löffler in der 23. Minute die Partie zum 1:2. Direkt nach der Pause erhöhte erneut Patrick Köhler in der 48. Minute auf 1:3. Ellhofen bewies jedoch Moral und kam durch Halil Bayman in der 74. Minute noch einmal auf 2:3 heran, was eine hochspannende Schlussphase einläutete, in der es jedoch beim knappen Auswärtssieg für Neuhütten blieb.

VfL Obereisesheim – TSV Löwenstein 3:1

Dieses Spiel wird wohl wegen seiner unglaublichen Schlussphase in Erinnerung bleiben. Akay Gültekin brachte Obereisesheim in der 38. Minute in Front, bevor Baris Yener in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte. Löwenstein kämpfte sich zurück und verkürzte durch einen Foulelfmeter von Marinko Fedotov in der 60. Minute auf 2:1. Was dann folgte, war eine schier endlose Nachspielzeit, die erst in der 108. Spielminute ihr Ende fand: Jan Scherer erlöste die Heimfans in der 90.+18 Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SGM Langenbrettach 2:1

In einer emotionalen Begegnung drehten die Hausherren einen Rückstand in einen Heimsieg. Zunächst jubelten die Gäste, als Tom-Luca Freitag in der 24. Minute das 0:1 erzielte. Doch die SGM Stein schlug zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zurück: Nico Schenk markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bis Marvin Marrone in der 62. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber markierte.

TSV Hardthausen – SGM Höchstberg/Tiefenbach 0:1

In Hardthausen entschied eine einzige Szene über Sieg und Niederlage. In einer intensiv geführten Partie, in der Torchancen Mangelware waren, bewiesen die Gäste die nötige Kaltschnäuzigkeit. Joshua Gehrig erzielte in der 35. Minute das entscheidende Tor zum 0:1. Hardthausen warf in der zweiten Halbzeit alles nach vorne, konnte das Bollwerk der SGM Höchstberg/Tiefenbach jedoch nicht mehr knacken, sodass die Punkte mit auf die Reise gingen.

TSV Duttenberg – TSV Heinsheim 5:0

Der TSV Duttenberg lieferte eine Machtdemonstration ab und ließ Heinsheim zu keinem Zeitpunkt Luft zum Atmen. Bereits in der 6. Minute eröffnete Julian Heichele das Schützenfest. Jonathan Veith erhöhte in der 15. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, bevor Maik Celik in der 30. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause schraubte Jan Hildebrand (45.+1 Minute) das Ergebnis auf 4:0. In der zweiten Halbzeit schaltete Duttenberg einen Gang zurück, markierte aber durch Luca Förch in der 80. Minute noch den Treffer zum 5:1-Endstand.