Massenaustritt beim SV Kriftel: 29 Spieler verlassen den Verein 90 Mann Kader um fast 30 Spieler ärmer +++ Abstiegsgefährdeter SV sieht dem Austritt gelassen entgegen

Kriftel. 29 Spieler haben gleichzeitig beschlossen, den SV zu verlassen. Somit ist der insgesamte Vereinskader aus erster, zweiter und dritter Mannschaft nun stark verkleinert worden. Doch der sportliche Leiter des SV Kriftel, Stephan Zörb, sieht der Sache gelassen entgegen: "Wir hatten einen Kader von 90 Spielern. Jetzt haben wir noch über 60 Spieler, also alles im grünen Bereich."

Wieso der SV einen so großen Kader hatte

Ein Grund für den großen Kader des SV Kriftel ist, dass sich der Nachbarverein Espanol Kriftel vor der laufenden Saison aus dem Spielbetrieb abgemeldet hatte. Ein Großteil der damaligen Espanol Spieler wechselte daraufhin zum SV Kriftel. "Viele davon haben sich zwar bei uns angemeldet, waren aber selten bis nie da", sagt Zörb. Zörb betont, dass der SV trotz des 90 Mann Kaders nur mit circa 60 Spielern planen konnte. Trotz der vielen Abgänge kann der Verein trotzdem weiterhin mit 60 Spieler planen, da viele der Abgewanderten nur wenige Spiele für den SV bestritten.

Der Grund für die vielen Abgänge

Kurz vor Weihnachten entschied sich der SV den damaligen Trainer der zweiten Mannschaft, Mohamed Karkour, zu entlassen. "Wir haben uns aufgrund interner Differenzen für diesen Schritt entschieden. Aus sportlicher Sicht war alles gut, aber einige Ansichten gingen einfach auseinander", sagt Zörb. Die Entlassung des Trainers hatte jedoch unerwartete Konsequenzen: In der Folge schlossen sich viele Spieler ihrem ehemaligen Trainer an und traten ebenfalls aus dem Verein aus. "Viele der abgewanderten Spieler haben maximal ein Spiel für den Verein gemacht, manche auch keins. Es trifft uns nicht so gravierend, wie es auf den ersten Blick scheint", sagt Zörb. Doch nicht nur aus der zweiten Mannschaft gab es Abgänge. Auch wichtige Stammspieler der ersten Mannschaft wie Felix Micheel und Elia Lemghili entschieden sich für einen Wechsel nun den Verein. Auch Abwehrspieler Mohamed El Achak entschied sich für einen Wechsel zurück zum Konkurrenten aus Hofheim. Diese Abgänge, die Zörb vielleicht mehr wehtun, als er zugibt, sollen nun durch Neuverpflichtungen ausgeglichen werden.





Die Neuverpflichtungen