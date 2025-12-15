Masmanidis zieht Konsequenzen und tritt beim SC Fliesteden zurück

Die 2:6-Niederlage in Lich-Steinstraß markiert das vorzeitige Ende einer kurzen Trainerstation beim Aufsteiger.
Die Zusammenarbeit zwischen dem SC Fliesteden und Trainer Ioannis Masmanidis ist bereits nach kurzer Zeit beendet. Der frühere Bundesliga-Spieler erklärte nach der 2:6-Niederlage bei Germania Lich-Steinstraß seinen sofortigen Rücktritt. Zu diesem Zeitpunkt war der Aufsteiger nach drei Partien noch ohne Punktgewinn und hatte ein Torverhältnis von 4:14 aufzuweisen.
Die Entscheidung kam für die Vereinsführung unerwartet. Vereinsvertreter Tobias Kalscheuer machte deutlich, dass der Schritt nicht vom Klub ausgegangen sei. Trotz der sportlich enttäuschenden Ergebnisse habe Masmanidis im Trainingsalltag engagiert gearbeitet und ein Team übernommen, dessen tatsächliche Stabilität sich erst im Saisonverlauf gezeigt habe.
Beim SC Fliesteden soll nun zunächst die Analyse im Vordergrund stehen. Der Verein beabsichtigt, die Winterpause zu nutzen, um die vergangenen Wochen sachlich aufzuarbeiten und den Blick auf die kommenden Aufgaben zu richten. Unabhängig vom Trainerwechsel halten die Verantwortlichen am Kader fest und sehen in der aktuellen Situation auch die Möglichkeit, strukturell nachzujustieren.
Sportlich war der Auftritt in Lich-Steinstraß sinnbildlich für die kurze Amtszeit des Coaches. Fliesteden ging früh in Führung, verlor nach dem Ausgleich jedoch zunehmend die Kontrolle über die Partie. Der Platzverweis gegen Michael Uhlemann erfolgte erst bei einem deutlichen Rückstand und hatte keinen entscheidenden Einfluss mehr auf den Spielausgang.
Damit endet das Engagement von Ioannis Masmanidis deutlich früher als geplant. Wie der SC Fliesteden die Trainerfrage zur Rückrunde lösen wird, ist derzeit noch offen.
Tabelle der Landesliga Staffel 2 zur Winterpause:
1. FC Hürth (Ab) 14 12-1-1 34:9 37
2. SV Breinig 14 11-1-2 55:20 34
3. TuS Chlodwig Zülpich 1896 14 9-3-2 41:22 30
4. Eintracht Verlautenheide 14 8-1-5 39:25 25
5. Germania Teveren 14 6-4-4 27:27 22
6. Germania Lich-Steinstraß 13 6-3-4 22:15 21
7. SC Fliesteden 1931 (Auf) 14 6-2-6 29:32 20
8. Union Schafhausen (Ab) 14 5-4-5 20:18 19
9. SV Eilendorf 14 5-3-6 24:24 18
10. DJK Rasensport Brand 14 3-6-5 28:28 15
11. SV Kurdistan Düren 14 4-3-7 23:38 15
12. BC Viktoria Glesch-Paffendorf 14 2-4-8 14:39 10
13. Viktoria Arnoldsweiler 13 3-0-10 13:29 9
14. SV Helpenstein 14 2-3-9 19:39 9
15. Sportfreunde Uevekoven (Auf) 14 2-2-10 18:41 8
16. 1. FC Düren II zg. 0 0-0-0 0:0 0