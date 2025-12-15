Masmanidis zieht Konsequenzen und tritt beim SC Fliesteden zurück Ex-Bundesligaprofi beendet sein Engagement nach nur drei Spielen eigenständig Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Fliesteden Ioannis Masmanidis

Die 2:6-Niederlage in Lich-Steinstraß markiert das vorzeitige Ende einer kurzen Trainerstation beim Aufsteiger.

Die Zusammenarbeit zwischen dem SC Fliesteden und Trainer Ioannis Masmanidis ist bereits nach kurzer Zeit beendet. Der frühere Bundesliga-Spieler erklärte nach der 2:6-Niederlage bei Germania Lich-Steinstraß seinen sofortigen Rücktritt. Zu diesem Zeitpunkt war der Aufsteiger nach drei Partien noch ohne Punktgewinn und hatte ein Torverhältnis von 4:14 aufzuweisen. Die Entscheidung kam für die Vereinsführung unerwartet. Vereinsvertreter Tobias Kalscheuer machte deutlich, dass der Schritt nicht vom Klub ausgegangen sei. Trotz der sportlich enttäuschenden Ergebnisse habe Masmanidis im Trainingsalltag engagiert gearbeitet und ein Team übernommen, dessen tatsächliche Stabilität sich erst im Saisonverlauf gezeigt habe.

Beim SC Fliesteden soll nun zunächst die Analyse im Vordergrund stehen. Der Verein beabsichtigt, die Winterpause zu nutzen, um die vergangenen Wochen sachlich aufzuarbeiten und den Blick auf die kommenden Aufgaben zu richten. Unabhängig vom Trainerwechsel halten die Verantwortlichen am Kader fest und sehen in der aktuellen Situation auch die Möglichkeit, strukturell nachzujustieren. Sportlich war der Auftritt in Lich-Steinstraß sinnbildlich für die kurze Amtszeit des Coaches. Fliesteden ging früh in Führung, verlor nach dem Ausgleich jedoch zunehmend die Kontrolle über die Partie. Der Platzverweis gegen Michael Uhlemann erfolgte erst bei einem deutlichen Rückstand und hatte keinen entscheidenden Einfluss mehr auf den Spielausgang.