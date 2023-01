Masmanidis wechselt zum TSV Dachau 1865 Fußball Bayernliga

Fußball-Bayernligist TSV 1865 Dachau meldet einen Neuzugang: Antonios Masmanidis vom Ligakonkurrenten VfR Garching hat sich dem TSV angeschlossen.

Der in Dachau lebende Masmanidis (22) ist auf den Außenpositionen in der Offensive vielseitig einsetzbar. „Mit der Verpflichtung von Toni verfolgen wir konsequent unseren eingeschlagenen Weg, junge, motivierte Talente aus der Region an die Jahnstraße zu holen“, sagt Abteilungsleiter Marcel Richter. Mit Antonio Masmanidis, der in dieser Saison für den VfR Garching bereits 20 Einsätze absolviert hat, erhält 65-Trainer Alexander Weiser eine weitere Alternative für die Offensive.

Robert Ohl