„Maschine“ bleibt beim FC Energie Cottbus

– Foto: FC Energie Cottbus

Der Zweitligist FC Energie Cottbus und Rechtsverteidiger Henry Rorig haben sich auf eine Weiterführung seines auslaufenden Vertrages verständigt. Damit bleibt der 26-Jährige dem Verein auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 in der 2. Bundesliga erhalten.

„Heutzutage sagt man ja gerne so scherzhaft, dass er eine ‚Maschine‘ ist. Wenn diese ‚Maschine‘ mit seiner Qualität so richtig ins Rollen kommt, dann hat Henry einen extremen Impact auf unser Spiel. Zum Ende der Saison haben wir zudem gesehen, welchen Impuls Henry unserem Spiel auch von der Bank aus geben konnte, um richtig Druck reinzubringen und auch das Spiel nochmal zu verändern“, freut sich Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz über Klarheit auf einer weiteren Position.

Kaderplaner Maniyel Nergiz sagt: „Henry bringt Tempo, Dynamik und Geradlinigkeit auf der Außenbahn mit. Das sind Attribute, die für unser Spiel wichtig und auch in der 2. Liga gefragt sind. Henry war Stammspieler und Leistungsträger im Team und wir wissen, was er kann.“