Mascherode mit Kantersieg, Rot-Weiß gelingt die Revanche

Der vergangene Spieltag in der Kreisliga Braunschweig brachte klare Ergebnisse und viele Tore r: Während Tabellenführer VfB Rot-Weiß Braunschweig weiter ungeschlagen bleibt, feierte Verfolger TV Mascherode ein Torfestival.

Der TV Mascherode ließ im Heimspiel gegen den HSC Leu Braunschweig keine Zweifel aufkommen und siegte mit 7:0. Besonders Simon Igelmann ragte mit vier Treffern (55., 57., 59., 62.) heraus. Nach torloser erster Halbzeit drehte Mascherode nach dem Seitenwechsel mächtig auf. Sven Müller (61.), Torben-Carsten Krömke (67.) und Rene-Pascale Hinz (85.) machten den Kantersieg perfekt. Damit bleibt der TV Mascherode erster Verfolger von Spitzenreiter Rot-Weiß. Es bleibt dabei, dass Leu gegen Mascherode in der jüngsten Vergangenheit nichts zu feiern hat.

Aufsteiger FC Wenden II sicherte sich einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den SV Olympia Braunschweig. Marvin Wirgau (13.) erzielte das 1:0, ein Eigentor von Jonah Wesche (45.+2) brachte Olympia kurz vor der Pause zurück. Doch Luca-Pascal Ebers (75.) traf zum viel umjubelten Siegtreffer. Olympia bleibt weiterhin das Schlusslicht der Kreisliga.

n Lehndorf feierte der SV Melverode-Heidberg einen wichtigen Auswärtssieg. Sebastian Schwartz (27., 37.) brachte sein Team mit einem Doppelpack in Führung, Gillian-Joel Ramos Ruiz (67.) erhöhte auf 3:0. Für die Gastgeber konnte Yannis Becker (82.) nur noch verkürzen. Damit sind die Gäste nun sechs Spiele in Serie unbesiegt gegen Lehndorf und bleiben auf Rang sieben.

Der RSV Braunschweig und der SV Stöckheim trennten sich 1:1-Unentschieden. Andre Stielau (28.) brachte die Gäste in Führung, ehe Lamin Touray (45.) noch vor der Pause ausglich. Trotz einiger Chancen blieb es am Ende bei der gerechten Punkteteilung. Durch den Punkt kletterte der Aufsteiger zwei Plätze hoch.

Auch Rot-Weiß Braunschweig ließ sich nicht beirren und feierte beim 3:0-Auswärtssieg in Kralenriede den nächsten souveränen Erfolg. Baris Kurnaz (20., 29.) brachte die Gäste früh in Führung, Masirullah Omarkhiel (48.) sorgte nach der Pause für den Endstand. Der VfB bleibt damit nach zehn Spielen weiter ungeschlagen (9 Siege, 1 Remis) und führt die Tabelle mit 28 Punkten an. Damit zog der Tabellenführer direkt die Revanche gegen Kralenriede für das Pokalaus.

Der VfR Weddel festigte seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem 3:1 gegen Germania Lamme II. Doppeltorschütze Christian Dawidowski (13., 16.) legte früh den Grundstein für den Sieg, Michel Slowik (90.+6) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Jonas Siedentopf (61.) traf zwischenzeitlich für die Gäste. Gab es in der Vorsaison noch zwei Lamme-Siege über Weddel, ist der VfR nun auch tabellarisch deutlich voraus und steht weiterhin auf dem starken dritten Platz.