Mascherode gewinnt Spitzenspiel, Aufsteiger siegen deutlich

Das Spitzenspiel der Kreisliga ging an dem TV Mascherode. Dahinter siegten RW Braunschweig und FT Braunschweig souverän und bleiben in der Verfolgerrolle. Die beiden Aufsteiger siegten auf heimischen Rasen deutlich und sicherten sich wichtige Punkte..

Der TV Mascherode 1919 setzte sich im Heimspiel gegen den VfR Weddel mit 2:0 durch. Dominik Grundmann (14.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Sven Müller (54.) machte im zweiten Durchgang alles klar. Während es für Weddel die ersten Punktverluste waren, bleibt der TVM auf der Eins stehen.

Klarer Gewinner des Wochenendes war die Reserve des FC Wenden, die den TSC Vahdet Braunschweig II mit 5:1 abfertigte. Devran Deniz Cinar (12.) eröffnete das Torfestival, Lino Klaus (61.) und Yannick Wiesner (76.) legten nach. In der Nachspielzeit sorgte ein Doppelpack von Luca-Pascal Ebers (90.+3, 90.+5) für den Endstand.

Die zweite Mannschaft der Freien Turner Braunschweig setzte sich beim Lehndorfer TSV II mit 2:0 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf zunächst Manuel Thiessen (59.), ehe Joker Jannes Nentwig (85.) kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte. Dadurch bleiben sie dem Spitzenduo dicht auf den Fersen.

Auch der RSV Braunschweig überzeugte und schlug den SV Kralenriede mit 4:1. Lasse Harder traf per Elfmeter (28.), ehe Lars Eric Krüger mit einem Doppelpack (58., 61.) für klare Verhältnisse sorgte. Zwar verkürzte Dennis Oktay (78.), doch Pouyan Damghani (90.+2) stellte den alten Abstand wieder her. Endlich der zweite Saisonsieg für den Aufsteiger.

Einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg feierte der SV Melverode-Heidberg 1933 beim SV Stöckheim. Aram Ayoub (13.) und Ousman Singateh (29.) stellten früh die Weichen. Zwar verkürzte Andre Stielau (49.), doch ein Doppelpack von Marcel Liehmann (67., 85.) besiegelte den verdienten Erfolg.

Torreich ging es auch bei HSC Leu Braunschweig gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig zu. Leu ging durch Jonah Ademeit (33.) in Führung, doch die Gäste drehten die Partie dank Treffern von Michael Buck (39.), Baris Kurnaz (63.) und Sapmaz Muzaffer (66., 70.) binnen weniger Minuten. Der Anschlusstreffer von Dominik Engler (68.) reichte den Hausherren nicht mehr – am Ende hieß es 4:2 für Rot-Weiß. Der Bezirksliga-Absteiger bleibt makellos.