Mascherode auf der eins! Weddel und Rot-Weiß makellos

Beim 5:2-Erfolg von Rot-Weiß Braunschweig über den SV Stöckheim glänzte Masirullah Omarkhiel mit vier Treffern (4., 22., 33., 90.). Michael Buck (6.) trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Für Stöckheim waren Heiko Stielau (35.) und Lennart Mura (44.) erfolgreich. Auch Rot-Weiß bleibt makellos.

Die Reserve des Lehndorfer TSV entschied das Duell mit dem RSV Braunschweig mit 4:2 für sich. Laurenz Hasselbach eröffnete früh (3.), ehe Danny Fischer direkt ausglich (6.). Noch vor der Pause traf Max Meyerhof zur erneuten Führung (38.). In der zweiten Hälfte bauten Lorenz Böttcher (61.) und Steven Kriesten (80.) den Vorsprung aus, bevor Lars Eric Krüger (82.) noch Ergebniskosmetik betrieb. Für Lehndorf war es der erste Sieg und der Sprung auf Platz zwölf, direkt hinter den RSV.