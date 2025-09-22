Mascherode auf der eins! Weddel und Rot-Weiß makellos

In der Kreisliga Braunschweig änderte sich die Tabellenspitze, nachdem Mascherode überraschend deutlich beim SV Kralenriede gewann. Dahinter bleiben Weddel und Rot-Weiß makellos und haben ein Spiel in der Hinterhand. Im Keller konnte der Lehndorfer TSV II den ersten Dreier der Saison einfahren.
FT Braunschweig II und der SV Melverode-Heidberg trennten sich 1:1. Lukas Hasselberg brachte die Gäste in der 68. Minute in Führung, Nils Helbing glich zwölf Minuten später aus. Gab es in der Vorsaison noch zwei klare Siege für die Freien Turner, konnte Melverode-Heidberg immerhin einen Punkt entführen, rangiert aber weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.
HSC Leu Braunschweig setzte sich bei Germania Lamme II mit 3:1 durch. Nach der Führung von Dominik Engler (25.) glich Joscha Brückner per Strafstoß aus (60.). In der Schlussphase traf Dominik Müller doppelt (76., 90.). Die Partie wurde durch eine Rote Karte gegen Lammes Keeper Niklas Kiel (73.) und den anschließenden Elfmeter geprägt. Es war der erste Sieg vom HSC Leu gegen Lamme seit Fupa-Datenerfassung.
Beim 5:2-Erfolg von Rot-Weiß Braunschweig über den SV Stöckheim glänzte Masirullah Omarkhiel mit vier Treffern (4., 22., 33., 90.). Michael Buck (6.) trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Für Stöckheim waren Heiko Stielau (35.) und Lennart Mura (44.) erfolgreich. Auch Rot-Weiß bleibt makellos.
Die Reserve des Lehndorfer TSV entschied das Duell mit dem RSV Braunschweig mit 4:2 für sich. Laurenz Hasselbach eröffnete früh (3.), ehe Danny Fischer direkt ausglich (6.). Noch vor der Pause traf Max Meyerhof zur erneuten Führung (38.). In der zweiten Hälfte bauten Lorenz Böttcher (61.) und Steven Kriesten (80.) den Vorsprung aus, bevor Lars Eric Krüger (82.) noch Ergebniskosmetik betrieb. Für Lehndorf war es der erste Sieg und der Sprung auf Platz zwölf, direkt hinter den RSV.
Der TV Mascherode siegte klar mit 5:0 beim SV Kralenriede. Dennis Mysliwiec brachte die Gäste vor der Pause in Führung (39.). Nach Wiederanpfiff erhöhten Rene-Pascale Hinz (51.) und Top-Torjäger Simon Igelmann mit einem Doppelschlag (53., 55.) schnell. Michael Scholz setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt (82.). Mascherode eroberte also die Tabellenführung.
Ein echtes Torfestival sahen die Zuschauer beim 7:1 des VfR Weddel gegen den FC Wenden II. Mann des Tages war Nils Gehde, der gleich vier Tore erzielte (3., 15., 49., 84.). Die weiteren Treffer steuerten Niklas Oehlschlägel (11.), Felix Schieverhöfer (37.) und Tolga Seremet (42.) bei. Für die Gäste traf einzig Leon Behning (28.). Weddel gewinnt damit auch das dritte Saisonspiel und bleibt makellos.
Die zweite Mannschaft des TSC Vahdet Braunschweig ließ Olympia Braunschweig beim 7:0 keine Chance. Bereits zur Pause war die Partie durch Treffer von Iheb Tahar (7.), Osman Talha Yildiz (14.) und Hasan Öztürk (32.) entschieden. Im zweiten Durchgang bauten Luis Nare (67., 86.) und Kerem Can (78., 89.) das Ergebnis weiter aus.