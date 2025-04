Marzlinger Misere hält an - Moosburg zieht davon

Was ist nur mit dem SV Marzling los? Mit drei Niederlagen in Serie hat man in der Kreisklasse Platz eins fürs Erste verspielt. Der FC Moosburg ist nach dem glücklichen 1:0 über den Dritten Hörgertshausen nun der Topfavorit der Liga. Zumal die Dreirosenstädter bereits sieben Zähler Vorsprung auf Marzling haben. FC Moosburg – SV Hörgertshausen 1:0 (0:0). In der Winterpause verstärkten sich die Moosburger mit dem Rückkehrer Mihai „Mäx“ Raducanu. Und nun hat genau dieser Spieler nach einer guten Vorbereitung und einer Verletzungspause das vielleicht wichtigste Tor der bisherigen Saison geschossen: Sein tückisch aufsetzender Schlenzer war in der 79. Minute der entscheidende Treffer beim Sieg gegen den Dritten Hörgertshausen. Damit haben die Moosburger sieben Punkte Vorsprung auf Rang zwei (mit einem Spiel mehr). „Die nächsten Aufgaben werden nicht leichter“, warnt Trainer Florian Bittner, der Gespräche über eine baldige Meisterschaft noch nicht führen will. Vielmehr sagt er, dass Hörgertshausen ein starker Gegner war und eigentlich einen Punkt verdient gehabt hätte. In einem ausgeglichenen Match waren die Moosburger offensiv vielleicht einen Tick zwingender – und sie hatten den goldenen Schuss von „Mäx“.

SV Marzling – FVgg Gammelsdorf 2:3 (1:2). Die Marzlinger müssen derzeit einige Ausfälle verkraften. Da verwundert es nicht, dass sie in ihrem Negativlauf von inzwischen drei Niederlagen am Stück gerne den einen oder anderen Führungsspieler zurück hätten. Gammelsdorf nahm den Dreier nicht unverdient mit, nachdem die FVgg durch die Tore von Marcel Beischl (17.) und Benedikt Reiter (21.) schnell mit 2:0 in Führung gegangen war. Auch die beiden SVM-Tore zum zwischenzeitlichen Ausgleich konnten die Gäste nicht schocken, denn Niklas Hölzl war der Schlusspunkt vorbehalten (80.). Auf Marzlinger Seite hatten Tobias Herrmann (34.) und Thomas Mäuer (75.) getroffen. Deren Trainer Jochen Jürgens sah eine Szene in Minute 16 als bezeichnend für sein Team an: Florian Schwager, der da alleine vor dem Torwart auftauchte, hätte eigentlich das 1:0 machen müssen. Das tat er aber nicht – und so kassierte man im direkten Gegenzug das 0:1. Zu personellen Problemen und der kleinen Krise kommt also auch das fehlende Spielglück. „Für uns geht es jetzt erst einmal darum, den zweiten Platz und die Relegation abzusichern“, erklärte der Marzlinger Coach.