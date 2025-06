Marzling bekommt zweite Chance - Massenhausen und Freising müssen zittern

Die Relegationsentscheidungen in der Kreisklasse sind gefallen: Nach einem Spieltag ohne die ganz großen Überraschungen darf der Zweite SV Marzling um den Aufstieg in die Kreisliga spielen.

Er ist übrigens nicht der einzige Rückkehrer aus dem Lazarett. Marzlings Trainer Jochen Jürgens und Co. freuen sich nun auf das Aufstiegsspiel gegen Nandlstadt (Freitag, 19 Uhr, beim FC Moosburg). Die Freisinger kämpfen gegen den TSV Reichertshausen (Samstag, 15 Uhr, in Paunzhausen) gegen den Abstieg.

Dank der Zwischenrufe vom Balkon erfuhren die Marzlinger auch, dass sie einen Sieg brauchen, um die Aufstiegsrelegation zu schaffen. Der war nach den späten Treffern in Durchgang eins von Pablo Arevalo-Hölscher (41.) und Tobias Duffner (45.+5) dann quasi fix. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Duffner auf 3:0 (70.), bevor Tom Spielvogel ein starkes Comeback feierte: Beim Hinspiel in Freising war der Marzlinger schwer verletzt vom Platz getragen worden, nun kam er in Minute 81 zurück und markierte 180 Sekunden später das vierte SVM-Tor. Spielvogel wird auch in der Relegation als Joker bereitstehen.

SV Hörgertshausen – SC Massenhausen 5:0 (3:0). Am Ende herrschte Frust auf beiden Seiten – weil der Dritte Hörgertshausen nach dem Marzlinger Sieg die Aufstiegsrelegation verpasste hat und die mit fünf Toren abgeschossenen Massenhausener nun in die Abstiegsrelegation gegen die SpVgg Mauern (Freitag, 18.30 Uhr, in Oberhaindlfing) müssen. Julian Radlmaier (5.) und Luis Buchner (20.) sorgten für die frühe Führung.

Beim 3:0 von Radlmaier (36.) waren in Marzling zwar noch keine Tore gefallen, aber die Aufstiegshoffnung hielt sich trotzdem in Grenzen. Denn: Dem Liveticker war zu entnehmen, dass die Führung des Zweiten wohl nur eine Frage der Zeit war. „Wir haben eine super Saison gespielt“, bilanzierte SVH-Abteilungschef Sebastian Fischer. „Die Relegation wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen.“

So mancher Zuschauer in Hörgertshausen war überrascht, dass der letzte Sieg so einfach und klar zustande kam. Für Massenhausen war die Klatsche die sechste Niederlage in Folge. Kein Zweifel: Vor ihrem Endspiel müssen die SCM-Kicker nun den Reset-Knopf drücken.

FVgg Gammelsdorf – SGT Istanbul Moosburg 0:2 (0:0). Durch die Massenhausener Niederlage bekam die SGT Istanbul ihre Chance auf den direkten Klassenerhalt. Trainer Dominik Gessler und seine Mannschaft verzichteten während der 90 Minuten zwar auf Informationen von den anderen Plätzen, aber die freundlichen Gesichter auf der eigenen Bank waren ausreichend, um zu wissen, dass es wohl ganz gut läuft. Mahmut Yarac (55.) und Erblin Lajqi (65.) sicherten mit ihren Treffern eine weitere Kreisklassen-Spielzeit. Endgültige Gewissheit in Sachen direkter Klassenerhalt hatten die Moosburger allerdings erst nach dem Schlusspfiff.

FC Neufahrn – SpVgg Zolling 1:0 (1:0). Dank der Siege in den vergangenen Wochen war den Neufahrnern der direkte Klassenerhalt ohnehin kaum noch zu nehmen. Nach den Ergebnissen des letzten Spieltags hätte dem FCN dafür auch eine Niederlage gereicht. Der Erfolg über den harmlosen Letzten aus Zolling war allerdings nie wirklich in Gefahr. Tobias Hager machte bereits in der 29. Minute das Tor des Tages – und danach passierte nicht mehr viel. Aus Neufahrn Sicht war es letztlich nicht mehr als ein Schönheitsfehler, dass man eine Reihe guter Torchancen liegen ließ. „Wir freuen uns jetzt darauf, nur als Zuschauer in der Relegation dabei zu sein“, sagte der scheidende Trainer Andreas Voggt.

BC Uttenhofen – SV Langenbach 1:3 (1:1). Mit seinem 19. Saisontor wurde Giuseppe Iapalucci vom BC Uttenhofen Torschützenkönig der Liga. Er traf in der 43. Minute zum Ausgleich für die Gastgeber, für die das Match nur noch Freundschaftsspielcharakter hatte. Max Zwinzscher (5.), Julian Hauner (59.) und Christian Spengler (68.) schossen die Tore beim ungefährdeten Erfolg des Aufsteigers. Langenbach überholte damit Uttenhofen in der Tabelle und hat als Siebter auch nur drei Zähler Rückstand auf den Vierten Gammelsdorf. SVL-Trainer Malte Keding war heilfroh, dass jetzt Schluss ist: „Wir hatten in Uttenhofen keinen Spieler mehr auf der Ersatzbank und müssten uns Sorgen machen, wenn die Saison noch weitergehen würde.“

FSV Pfaffenhofen II – TSV Paunzhausen 3:0 (1:0). Ähnlich wie der SV Langenbach kommt auch der TSV Paunzhausen zum Ende der Saison auf dem berühmten Zahnfleisch daher. Man musste das Spiel der Zweiten absagen, um aus zwei Mannschaften einen Kader zu bilden, der in der Kreisklasse die Runde zu Ende bringt. Durch die Treffer von Noah Maysami (39.), Kilian Lankes (58.) und Moritz Zierer (87.) feierten die Hausherren einen ungefährdeten Sieg. Paunzhausen beendet die Runde mit dem Stolz, aus den eigenen Möglichkeiten das Maximum herausgeholt zu haben. Nach den drei Gegentoren ist der TSV allerdings nicht mehr die defensiv beste Mannschaft der Liga. Meister Moosburg und Hörgertshausen haben sich je ein Tor weniger eingefangen.