Marzling aus der Krise – Ligaprimus mit reifer Leistung

Der FC Moosburg muss in der Kreisklasse 3 nur noch auf sich schauen und seine Spiele gewinnen. Der 3:1-Erfolg beim FSV Pfaffenhofen II war der nächste Schritt Richtung Meisterschaft und Kreisliga-Aufstieg, während im Verfolgerduell der SV Marzling mit einem wichtigen 2:0-Auswärtssieg in Hörgertshausen seine kleine Krise beendete.

Die Dreirosenstädter machten sicherlich nicht ihr bestes Spiel, aber sie agierten clever wie ein Tabellenführer. Trainer Florian Bittner lobte seine Jungs dafür, dass sie hinten nicht viel zuließen. Nach den schnellen Toren von Moosburg (Thomas Vogl, 3.) und Pfaffenhofen (Kilian Lankes, 5.) reichten den FCM-Fußballern für den entscheidenden Vorsprung zwei Standardsituationen: Timon Alar traf nach einer Ecke (25.), und Mihai Raducanu verwandelte einen Freistoß direkt (45.+2).

Der Sieg ging am Ende auch so in Ordnung, Coach Bittner sprach von einer sehr erwachsenen und souveränen Leistung seiner Schützlinge. In der zweiten Halbzeit kontrollierte sein Team das Geschehen und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Der Spitzenreiter hat weiterhin so viel Vorsprung, dass er auch bei einem Ausrutscher vorne bleiben würde.