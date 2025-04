Marzling auf dem Zahnfleisch

Schon vor dem regulären Aufwärmen bestand Deniz Sökülmez einen Belastungstest nicht. Das Warm-up neigte sich dem Ende entgegen, als auch Tobias Herrmann final passen musste. Herrmann laborierte in den Tagen vor dem Match noch an den Nachwirkungen eines Foulspiels in Hörgertshausen. Die Partie war dann keine zwei Minuten alt - und schon meldete sich mit Robin Eichenlaub der dritte Akteur; eine Leistenzerrung zwang den SVM zum sehr frühen Wechsel. Der Rückschläge damit nicht genug, denn wenig später war die Begegnung auch für Co-Kapitän Thomas Mäuer vorzeitig vorbei. Zwar probierte Mäuer, sich "durchzubeißen", konnte schmerzbedingt nach einem Zusammenprall allerdings nicht mehr vernünftig laufen. Marzlings Fünfter Ausfall ist Tobias Duffner, der bei einem Klärungsversuch kurz vor der Torlinie wegrutschte und dann mit ausgestrecktem Arm den Ball auf der Linie stoppte - Elfmeter und glattrot für Marzlings Nummer zehn. Der SVM führte zu dem Zeitpunkt 1:0. Die Gäste nutzten den Strafstoß zum Ausgleich und agierten fortan entsprechend in Überzahl.



Nach dem Seitenwechsel traf es auf Marzlinger Seite dann noch Dominik Wagner mit einer Knieverletzung. Doppelt bitter für "Charlie", der erstmals in der Rückrunde von Beginn an ran durfte und eine solide Leistung ablieferte.



Marzling ließ sich trotzdem nicht hängen, investierte viel und wäre in der Schlussphase um ein Haar noch zum Ausgleich gekommen, als ein Schwager-Kopfball knapp über die Latte segelte.



Personell kommt der einstige Klassenprimus damit vor dem Nachbarschaftsduell beim SV Langenbach arg geschwächt daher, weshalb die Favoritenrolle ganz klar dem Aufsteiger zuzuschreiben ist.