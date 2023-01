Marzio Nespoli: "Wir sind in der 3. Liga angekommen - auch mental" FuPa Wintercheck: FC Pfäffikon ZH 2

***

Du möchtest den FuPa-Wintercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Wintercheck-Fragen. Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

***

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Das Spiel gegen einen der "Aufstiegskandidaten" wie Embrach. Geschlossene Teamleistung auf allen Ebenen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Stand jetzt noch nicht.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

FC Töss - erfahrenes Team mit sehr starken Einzelspielern.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Vielleicht wir - als Aufsteiger - und von Anfang an als Abstiegskandidat gehandelt.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Denke Niederweningen - eine gute Mannschaft mit viel Verletzungspech.

Wer steigt ab?

Schwierig in unserer Gruppe. Zwischen dem 3. und dem 11. liegen 8 Punkte.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Als Aufsteiger grundsätzlich zufrieden. Wenn man einige Spiele analysiert, fehlen uns 5 Punkte - wir sind aber auf dem richtigen Weg.