Marzahn ist schon wieder in Spandau

…und so stand ich da, vor dem Ziegelhof und wusste erst mal nichts mit mir anzufangen. Natürlich wusste ich, wer noch spielt. Das hat der gemeine Fußballfan einfach auf dem Schirm. Aber sollte ich noch zur Neuendorfer Straße cruisen?

Die Geschichte dieses Vereins ist mehr als interessant, denn er ist der erfolgloseste Verein, der je in der 2. Liga spielte. Folgerichtig hält er den letzten Platz der ewigen 2.-Liga-Tabelle. 2014 war der SSV dann insolvent und wurde aus dem Vereinsregister gestrichen.

Zu Hause angekommen, rollte sich der Lütte aber direkt auf dem Sofa ein und wollte seine Ruhe. Na, dann kann Papi ja noch zum Spandauer SV. Mami gab auch ihr Okay und so schwang ich mich fix auf einen Scooter und brauste die wenigen Meter zum SSV.

Einige Fans und Funktionäre wollten sich aber nicht mit dem Ende ihres Vereins abfinden und bastelten an einer Auferstehung.

Im April 2022 wurde dann der Liga-Startplatz von Türkspor Futbol Kulübü übernommen und der Verein in „Spandauer SV“ umbenannt.

Historisch besteht, streng genommen, also keine Verbindung zwischen dem Spandauer SV, der heute gegen den BSC Marzahn antrat, und dem, der 1976 Bayer 04 Leverkusen auf dem Sportplatz am Askanierring schlug.

Aber beim SSV wollen sie nicht päpstlicher sein als der Papst und sehen sich in der Tradition des 1894 gegründeten Vereins.

Dieses Vorgehen wurde von Berliner Fußballfreunden verbissen diskutiert, und ich für meinen Teil finde das Vorgehen der Spandauer legitim.

Eigentlich war ich fünf Minuten zu spät dran, aber das waren die Mannschaften auch, und so wurde erst angestoßen, als ich gerade das Portal zum Sportplatz an der Neuendorfer Straße durchschritt.

Vorbei am verfallenen Kassenhäuschen, vorbei am noch intakten, aber nicht mehr benutzten Kassenhäuschen, hinter dem Sozialtrakt vorbei – und schon stand ich auf der Tribüne und begrüßte fast genau dieselben Nasen, die auch vorhin beim FC Spandau 06 waren.

Viele Spandauer machten das früher auch immer so: Sonntagmorgen an den Ziegelhof, zum Spandauer BC und anschließend an die Neuendorfer. Wer vorhin nicht, aber jetzt da war, war der Anzeigenhauptmeister. Er war zwar seit dem Vormittag in Spandau, hatte sich aber von dem Verein am Kiesteich in die Irre führen lassen und tatsächlich geglaubt, Schwarz-Weiß würde heute auf dem Rasen kicken.

Nun standen wir hier, in diesem wirklich schönen kleinen Stadion, und sahen zu, wie der SSV von den Gästen in die eigene Hälfte gedrückt wurde.

Der BSC Marzahn, der bereits in der Quali zum Pokal nach Spandau reisen musste oder durfte (0:18 beim SC Alemannia Haselhorst), profitierte davon, dass dem SSV mehr als ein Dutzend Spieler fehlten. So konnten die Gäste, die zwei Ligen höher spielen, je Halbzeit ein Tor erzielen und das Spiel so für sich entscheiden.

Fünf Minuten vor dem Ende verletzte sich dann ein junger Spandauer Spieler so schwer, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste. Diese ganze Aktion hatte eine zehnminütige Nachspielzeit zur Folge, die der Schiri auch konsequent spielen ließ. Allerdings schoben sich beide Mannschaften den Ball nur noch hin und her, was uns dazu veranlasste, schon mal Richtung Ausgang zu schlendern. Wir waren gerade an der Stirnseite des Platzes angekommen, da beendete der Schiri diese Partie – und wir gingen alle unserer Wege.

Fußball in Spandau ist einfach immer ein Erlebnis…

Der Kutten König