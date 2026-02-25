Marxheim kegelt Nied aus dem Kreispokal Kreisoberligist zieht gegen den Favoriten ins Halbfinale ein - wo nun der Topfavorit wartet von Philipp Durillo · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Der FC Marxheim zieht ins Halbfinale des Kreispokals ein. – Foto: Tobias Göttner - Archiv

Der FC Marxheim steht im Halbfinale des Kreispokal Main-Taunus. Im Viertelfinale setze sich der Kreisoberligist gegen Alemannia Nied mit 3:0 durch.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Das Spiel ging sehr ausgeglichen los, über einen schönen Spielzug über Niklas Freitag erzielte Fabio Czerner die Führung nach einer Viertelstunde. Dann bereitete Mo Aliaj überragend für Czerner vor, der auf 2:0 stellte. Niklas Freitag sorgte dann 20 Minute vor dem Ende für die Entscheidung.