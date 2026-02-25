 2026-02-20T12:29:42.904Z

Marxheim kegelt Nied aus dem Kreispokal

Kreisoberligist zieht gegen den Favoriten ins Halbfinale ein - wo nun der Topfavorit wartet

von Philipp Durillo · Heute, 12:14 Uhr
Der FC Marxheim zieht ins Halbfinale des Kreispokals ein.
Der FC Marxheim zieht ins Halbfinale des Kreispokals ein. – Foto: Tobias Göttner - Archiv

Der FC Marxheim steht im Halbfinale des Kreispokal Main-Taunus. Im Viertelfinale setze sich der Kreisoberligist gegen Alemannia Nied mit 3:0 durch.

Das Spiel ging sehr ausgeglichen los, über einen schönen Spielzug über Niklas Freitag erzielte Fabio Czerner die Führung nach einer Viertelstunde. Dann bereitete Mo Aliaj überragend für Czerner vor, der auf 2:0 stellte. Niklas Freitag sorgte dann 20 Minute vor dem Ende für die Entscheidung.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
FC Marxheim
FC MarxheimFC Marxheim
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
3
0

"Wir waren sehr gut im Spiel, alle waren top, die wenigen Nieder Chancen hat der Jakob Oehl zunichte gemacht. Ein verdienter Einzug ins Halbfinale, ich bin stolz auf die Mannschaft", freute sich Marxheims sportlicher Leiter Tobias Göttner. Im Halbfinale bekommt es Marxheim nun mit dem "großen" Hessenligisten FC Eddersheim zu tun, der sich am Dienstabend mit 5:1 in Kriftel durchsetzte. Es dürfte also ein weiteres Highlight unter Flutlicht am Sportpark Heide werden.