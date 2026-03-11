Marx erlöst die Quecken. Eltersdorf ringt Bayern Hof nieder

– Foto: Wolfgang Zink

Die Quecken verbuchten über weite Strecken leichte Feldvorteile, hatten gegen die aggressiv anlaufenden Hofer aber von Beginn an Schwerstarbeit zu verrichten. Das starke Pressing der Gäste brachte den SC Eltersdorf früh unter Zugzwang, sodass sich eine intensive und chancenarme Partie entwickelte, in der jeder Ballgewinn sofort umkämpft war. Nach 22 Minuten bot sich den Gastgebern dann die bis dahin beste Gelegenheit. Ein scharf getretener Freistoß von links, nur wenige Meter vor der Grundlinie, segelte an den zweiten Pfosten. Dort konnte Hof nicht sauber klären und Maximilian Göbhardt setzte den Ball aus kürzester Distanz an die Latte. Es war eine Szene, die sich im weiteren Verlauf durchaus als Knackpunkt entpuppen konnte. Die Quecken fanden nicht durchgehend zu ihrem gewohnten Rhythmus und ließen dem Gegner immer wieder Räume. Dadurch kam auch Bayern Hof zu Möglichkeiten, auch wenn die Gäste keine hundertprozentige Torchance herausspielten. Axel Hofmann musste dennoch mehrfach aufmerksam sein. Die Partie blieb umkämpft, lebte von harten, aber nicht unfairen Zweikämpfen und verlangte beiden Mannschaften viel ab. Kurz vor der Pause sorgte Patrick Ort mit einem weiteren Standard noch einmal für Gefahr, doch Hofer Schlussmann Lukas Kycek parierte stark (45.).

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Eltersdorf ein Stück weit und belohnte sich wenig später mit dem entscheidenden Treffer. Nach einer Ecke landete der Ball auf der linken Seite im Halbraum bei Geremi Perera. Dessen starke Flanke fand im Fünfmeterraum Sebastian Marx, der zur 1:0 Führung einköpfte (56.). Die Quecken hatten damit in einem engen Spiel den entscheidenden Punch gesetzt, versäumten es in der Folge aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. In der 65. Minute setzte sich Felix Rippert halbrechts durch und hatte nur noch Nick Pöhlmann vor sich. Seine starke Hackenweitergabe brachte Perera in den Strafraum, doch statt selbst abzuschließen legte er in die Mitte, wo kein Mitspieler eingelaufen war. Auch nach den Wechseln blieb Eltersdorf gefährlich. In der 72. Minute hatte der eingewechselte Marco Niedermayer über links etwas Platz und schlug eine starke Flanke an den zweiten Pfosten. Dort verhinderte ein Hofer Abwehrspieler im letzten Moment den Abschluss von Rippert. So blieb Bayern Hof im Spiel und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Die Gäste kamen vor allem über Umschaltmomente immer wieder in Bedrängniszonen, spielten ihre Konter jedoch nicht sauber zu Ende. Auf der anderen Seite verpassten es auch die Quecken, ihre Gegenstöße konsequent auszuspielen. Die große Entscheidung bot sich dann in der 87. Minute. Nachdem sich Moritz Fischer halbrechts stark durchgesetzt hatte und im Strafraum zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter setzte Jassmann jedoch zu schwach auf die Kiste und Kycek parierte. So blieb es bis in die Schlussphase hinein spannend, ehe Eltersdorf den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.