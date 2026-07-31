Marx-Doppelpack ebnet dem Chemnitzer FC den Heimsieg

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Der Chemnitzer FC hat auch den zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost erfolgreich gestaltet. Vor 5639 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Benjamin Duda im heutigen Heimspiel mit 3:0 gegen den BFC Preussen durch. Jonas Marx traf unmittelbar nach der Pause doppelt, ehe Domenico Alberico in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Der Chemnitzer FC knüpfte vor heimischer Kulisse an den gelungenen Saisonstart an und übernahm von Beginn an die Initiative. Zwar hatten die Himmelblauen nicht durchgehend mehr Ballbesitz, sie wirkten aber gefährlicher und ließen den Gästen zunächst kaum Räume. Bereits früh erspielte sich die Mannschaft mehrere gute Möglichkeiten. Domenico Alberico traf zunächst das Außennetz, ehe Tobias Stockinger und Jonas Marx im Rahmen einer Doppelchance den Führungstreffer nur knapp verpassten. Auch über Standards setzte der CFC den BFC Preussen immer wieder unter Druck.

Chancen auf beiden Seiten

Mit zunehmender Spielzeit fanden auch die Berliner besser in die Begegnung. Die Gäste kamen nach Distanzschüssen und mehreren Eckbällen zu ersten gefährlichen Aktionen. David Richter war bei einem Abschluss von Nikolas Frank aufmerksam zur Stelle, während die Chemnitzer Defensive weitere Standardsituationen entschärfte. Auf der Gegenseite blieb der CFC gefährlich. Maurizio Grimaldi setzte sich mehrfach über die rechte Seite durch, schoss knapp vorbei und bereitete weitere Möglichkeiten vor. Kurz vor der Pause zwang Ken Tchouangue Gäste-Torhüter Florian Palmowski mit einem Distanzschuss zu einer starken Parade. Trotz des engagierten Auftritts blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Marx sorgt für die Vorentscheidung

Direkt nach dem Wiederanpfiff belohnte sich der Chemnitzer FC für seinen Aufwand. Jonas Marx brachte die Himmelblauen in der 46. Minute mit dem 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später legte der Angreifer nach und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 2:0. Der Doppelschlag verschaffte den Gastgebern eine komfortable Ausgangsposition und sorgte für große Erleichterung im Stadion.

Souveräne Kontrolle nach der Führung

Nach dem zweiten Treffer kontrollierte die Mannschaft von Benjamin Duda das Geschehen über weite Strecken. Der zweite Durchgang verlief zwar phasenweise zerfahren, dennoch ließ der Chemnitzer FC nur wenig zu. Der Kapitän Andreas Geipl wurde nach einer starken Leistung ausgewechselt. Zudem feierte Amadeus Zamora, nicaraguanischer A-Nationalspieler aus der eigenen U19, sein Debüt in der Regionalliga. Die Berliner versuchten mit mehreren offensiven Wechseln noch einmal neue Impulse zu setzen, konnten sich jedoch kaum klare Möglichkeiten erspielen.

Richter hält den Vorsprung fest

In der Schlussphase blieb der CFC aufmerksam. Johannes Pistol scheiterte mit einem sehenswerten Schlenzer an Florian Palmowski, ehe der BFC Preussen seine größte Gelegenheit vergab. Nikolas Frank lief frei auf David Richter zu, setzte den Ball jedoch am Tor vorbei an den Pfosten. Damit blieb die Hoffnung der Berliner auf eine Aufholjagd aus. Gleichzeitig sorgten die Fans auf den Rängen mit "Der FCK ist wieder da" und "Spitzenreiter"-Rufen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Alberico setzt den Schlusspunkt

In der Nachspielzeit machte der Chemnitzer FC endgültig alles klar. Maximilian Fesser bediente Domenico Alberico, der zum 3:0 einschob und den Schlusspunkt unter einen erfolgreichen Heimabend setzte. Nach 90 Minuten stand ein verdienter Erfolg gegen den BFC Preussen, der vor 5639 Zuschauern den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel bedeutete. Mit nun sechs Punkten und 7:0 Toren übernahm der Chemnitzer FC die Tabellenführung der Regionalliga Nordost. Bereits am Dienstag wartet mit dem Heimspiel gegen den FSV Zwickau die nächste Aufgabe.