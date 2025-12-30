Marwitzer Hallenmasters geht in die dritte Runde

Zum Neujahrswochenende wird die Oberkrämerhalle wieder zum Treffpunkt des regionalen Hallenfußballs. Das Marwitzer Hallenmasters geht in seine dritte Auflage – mit einem stark besetzten Feld, dem FC Marwitz als Gastgeber und Titelverteidiger sowie viel Vorfreude auf intensive Duelle und ein ganzes Wochenende im Zeichen des Fußballs.

Am Neujahrswochenende geht das Marwitzer Hallenmasters in die dritte Runde. Die Planer haben wieder ein sportlich attraktives Teilnehmerfeld zusammengestellt. Neben dem Gastgeber und Titelverteidiger FC Marwitz sind aus dem Vorjahr auch wieder Hertha BSC IV und der SC Oberhavel Velten II dabei. Dazu kommen BSC Fortuna Glienicke II, SV Mühlenbeck, Forst Borgsdorf, BSV Rot-Weiß Schönow II und der SV Protzen.

„Natürlich möchten wir wieder um den Titel mitspielen. Wir haben jedoch eine herausfordernde Gruppe erwischt, die es erstmal zu überstehen gilt“, blickt Trainer Sebastian Brauer mit Vorfreunde auf das anstehende Heimturnier.

Die Eröffnung des Turniers erfolgt am Samstagabend, den 03.01.2026, um 17:45 Uhr. Ab 18:00 Uhr rollt der Ball in der Oberkrämerhalle im Ortsteil Eichstädt von Oberkrämer. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 4 Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Rund um das Turnier der 1. Herrenmannschaft gibt es noch 3 weitere Turniere beim Marwitzer Hallenmasters. Bereits ab 11:00 Uhr findet das Turnier der zweiten Mannschaften statt.

Der Sonntag komplettiert das volle Fußballwochenende und gehört dem Nachwuchs (vormittags G-Junioren, nachmittags F-Junioren).

