Marvin Zimmermann führt FSV Waiblingen mit Doppelpack zum Heimsieg

Die Gäste aus Breuningsweiler setzten früh ein Ausrufezeichen: In der 24. Minute brachte Yannik Moll seine Mannschaft per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch der FSV Waiblingen ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug noch vor der Pause zurück. Marvin Zimmermann traf in der 41. Minute zum Ausgleich. Mit dem Wiederanpfiff war Waiblingen sofort präsent. Nur drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit war es erneut Marvin Zimmermann, der per Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelte. In der 77. Minute sorgte Loris Hoffmann mit dem 3:1 für die Entscheidung und den Heimsieg.

