Marvin Yüsün und Kian Scheer bleiben beim FCK von PM · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen/PM FCK

Dem 1. FC Kaiserslautern bleiben zwei weitere Talente aus der eigenen U19 auch in den kommenden Spielzeiten erhalten. Sowohl Marvin Yüsün als auch Kian Scheer haben neue Verträge am Betzenberg unterzeichnet.

Marvin Yüsün wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend der SV Elversberg ins FCK-Nachwuchsleistungszentrum und etablierte sich als temporeicher Flügelstürmer als Leistungsträger in der U17 und der U19 der Roten Teufel. In der aktuellen Spielzeit hat er bisher 13 Einsätze absolviert, in denen ihm neun Treffer gelangen.

Kian Scheer spielt bereits seit 2019 für den FCK-Nachwuchs und übernahm in den vergangenen Jahren auch dank seiner Flexibilität stets wichtige Rollen in den Jugendteams der Roten Teufel. In der laufenden Spielzeit kam er im Zentrum von der Mittelstürmerposition bis zur Innenverteidigung auf allen Positionen zum Einsatz, in 25 Saisonspielen erzielte er dabei 14 Tore.