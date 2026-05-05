Marvin Yüsün und Kian Scheer bleiben beim FCK

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Dem 1. FC Kaiserslautern bleiben zwei weitere Talente aus der eigenen U19 auch in den kommenden Spielzeiten erhalten. Sowohl Marvin Yüsün als auch Kian Scheer haben neue Verträge am Betzenberg unterzeichnet.
Marvin Yüsün wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend der SV Elversberg ins FCK-Nachwuchsleistungszentrum und etablierte sich als temporeicher Flügelstürmer als Leistungsträger in der U17 und der U19 der Roten Teufel. In der aktuellen Spielzeit hat er bisher 13 Einsätze absolviert, in denen ihm neun Treffer gelangen.
Kian Scheer spielt bereits seit 2019 für den FCK-Nachwuchs und übernahm in den vergangenen Jahren auch dank seiner Flexibilität stets wichtige Rollen in den Jugendteams der Roten Teufel. In der laufenden Spielzeit kam er im Zentrum von der Mittelstürmerposition bis zur Innenverteidigung auf allen Positionen zum Einsatz, in 25 Saisonspielen erzielte er dabei 14 Tore.
„Marvin und Kian sind zwei weitere Beispiele für unsere Talententwicklung und Philosophie. Wir wollen auch in den nächsten Jahren den Weg mit jungen Talenten weitergehen und sie bei den kommenden Aufgaben bestmöglich unterstützen. Beide haben in der Jugend ihre Qualität und Vielseitigkeit unter Beweis gestellt und wir freuen uns sehr darauf, ihre Entwicklung in den nächsten Jahren zu erleben“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.