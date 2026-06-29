Marvin Vogt, SG Prechtal/Oberprechtal: "Habe viele kuriose Rituale"

Die SG Prechtal/Oberprechtal hat den Sprung in die Landesliga geschafft. Torwart Marvin Vogt über Comeback-Qualitäten, sein schrägstes Ritual und den Spieler, der die Clubheimwirtin vezweifeln lässt.

Begonnen hatte die Saison für die SG Prechtal/Oberprechtal ("SG POP") mit einem klassischen Fehlstart: 1:4 in Ottoschwanden, 3:3 gegen Simonswald. Es schien, als wären die Vorschusslorbeeren des Titelfavoriten rasch verblüht. Aber die Mannschaft zeigte danach ihr wahres Gesicht, übernahm am achten Spieltag die Tabellenführung und gab sie nicht mehr aus der Hand. Mit dem 4:3-Heimsieg über den Freiburger FC II war die Meisterschaft perfekt. Stammkeeper Marvin Vogt blickt auf die Runde zurück (BZ-Plus).