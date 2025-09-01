Marvin Rittmüller verlässt die Löwen

Marvin Rittmüller verlässt Eintracht Braunschweig: Nach zwei Saisons endet die Zeit des Defensivspielers bei den Löwen. Er wechselt mit sofortiger Wirkung fest zum Drittligisten TSV 1860 München.

Der 26-Jährige kam zur Saison 2023/2024 vom 1. FC Heidenheim an die Hamburger Straße. In zwei Spielzeiten erreichte der Rechtsverteidiger mit den Löwen zweimal das Ziel Klassenerhalt. Insgesamt 52-mal lief Rittmüller in den vergangenen zwei Jahren in blau-gelb auf, dabei gelangen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen.

„In den vergangenen zwei Jahren hat Marvin mit viel Einsatz und Leidenschaft zum Erfolg von Eintracht Braunschweig beigetragen. Auch dank ihm konnten wir als Verein gemeinsam unsere sportlichen Ziele erreichen. Wir wünschen Marvin für seine Zukunft auf und neben dem Platz alles erdenklich Gute und danken ihm für seinen Einsatz!“, erläutert Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport bei den Löwen.