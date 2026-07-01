Marvin Pilz bleibt in Vechelde

– Foto: André Nückel

Der SV Arminia Vechelde kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden. Flügelspieler Marvin Pilz wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Grün-Weißen tragen und bleibt damit Teil des Kaders für die kommende Spielzeit.

Pilz war erst in der Winterpause vom BSC Acosta nach Vechelde gewechselt und konnte sich in kurzer Zeit als wertvolle Verstärkung etablieren. Mit seiner Dynamik und seinem direkten Zug zum Tor setzte der Offensivspieler bereits in der Rückrunde wichtige Akzente und trug dazu bei, das Offensivspiel der Arminia zu beleben.

Tempo für die Außenbahnen

Seine größten Stärken liegen auf den offensiven Außenpositionen. Dort sorgt Pilz mit seiner Schnelligkeit, seiner Laufbereitschaft und seiner Fähigkeit, Eins-gegen-eins-Situationen zu suchen, regelmäßig für Gefahr. Nach seinem Wechsel im Winter zeigte er bereits, welches Potenzial er für das Angriffsspiel der Vechelder besitzt.