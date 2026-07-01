Marvin Pilz bleibt in Vechelde

Der SV Arminia Vechelde kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden. Flügelspieler Marvin Pilz wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Grün-Weißen tragen und bleibt damit Teil des Kaders für die kommende Spielzeit.
Pilz war erst in der Winterpause vom BSC Acosta nach Vechelde gewechselt und konnte sich in kurzer Zeit als wertvolle Verstärkung etablieren. Mit seiner Dynamik und seinem direkten Zug zum Tor setzte der Offensivspieler bereits in der Rückrunde wichtige Akzente und trug dazu bei, das Offensivspiel der Arminia zu beleben.
Seine größten Stärken liegen auf den offensiven Außenpositionen. Dort sorgt Pilz mit seiner Schnelligkeit, seiner Laufbereitschaft und seiner Fähigkeit, Eins-gegen-eins-Situationen zu suchen, regelmäßig für Gefahr. Nach seinem Wechsel im Winter zeigte er bereits, welches Potenzial er für das Angriffsspiel der Vechelder besitzt.
Mit seiner Verlängerung bleibt dem Verein eine weitere wichtige Option für die Offensive erhalten.
Der Verbleib von Pilz ist ein weiterer Baustein in der Kaderplanung des SV Arminia Vechelde. Nach dem Abstieg setzt der Verein konsequent auf Kontinuität und hat bereits zahlreiche Leistungsträger sowie mehrere Neuzugänge für die Saison 2026/27 gebunden.
Mit Marvin Pilz bleibt ein Spieler, der sich innerhalb kurzer Zeit in die Mannschaft integriert hat und auch künftig eine wichtige Rolle auf den Flügelpositionen übernehmen soll.