Marvin Müller kündigt Abschied an – und sucht neue Herausforderung Trainer der Zweitvertretung des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid hört im Sommer auf – und strebt höhere Aufgaben an. von Luca Bartsch · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

Marvin Müller will sich einer neuen Herausforderung stellen. – Foto: Meiki Graf / Verein

Seit Winter 2022 steht Marvin Müller an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Er feierte Aufstiege, erlebte einen Abstieg und formte ein eng zusammengeschweißtes Team. Nach der laufenden Saison ist Schluss. Im FuPa-Interview spricht Müller, welcher beruflich Leiter für Finanzen und Controlling in einer Siegburger Firma ist, über einen emotionalen Abschied, sportliche Ziele und seine Zukunft als Trainer.

Als Marvin Müller die zweite Mannschaft des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid im Winter 2022 übernahm, begann eine intensive Reise. „Seitdem habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt. Die absoluten Highlights waren natürlich der doppelte Aufstieg und der direkte Durchmarsch bis in die Bezirksliga“, blickt der ehrgeizige Coach zurück. Vom Aufstieg aus der Kreisliga B bis hinein in höhere Gefilde – Müller war mittendrin, gestaltete, entwickelte und formte. Müller: "Hat gesehen, wozu wir in der Lage sind" Gerade die schwierigen Phasen hätten die Mannschaft zusammengeschweißt. „Nach einer schwierigen Vorbereitung mit vielen Verletzten und Ausfällen sind wir in der Rückrunde Dritter geworden. Ich denke, da hat man gesehen, wozu wir in der Lage sind, wenn der Kader komplett ist.“ Aktuell steht das Team nach 15 Spieltagen auf Rang fünf der Kreisliga A Sieg – eine solide Ausgangsposition für die Rückrunde.

Und dennoch wird Müller den Verein zum Saisonende verlassen. Eine Entscheidung, die ihm alles andere als leichtfällt. „Der Abschied fällt mir unfassbar schwer, da ich die Jungs ins Herz geschlossen habe. Es sind Freundschaften entstanden, die weit über den Fußball hinausgehen. Man verlässt sein gewohntes Umfeld, aber dennoch ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.“ Abschied fällt schwer Warum gerade jetzt? Müller wirkt reflektiert. „Letztes Jahr, nach unserem unglücklichen Abstieg, fühlte es sich noch nicht richtig an zu gehen. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass der Eindruck entsteht, ich würde mich verdrücken, sobald es ungemütlich wird. Deswegen ist jetzt der richtige Moment für den Schnitt – unabhängig davon, ob wir aufsteigen oder nicht.“ Auch wenn ihn neue Aufgaben reizen, sei der Abschied nach der langen Zeit und dem engen Verhältnis zu Mannschaft und Verantwortlichen „natürlich alles andere als leicht“.