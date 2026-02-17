Marvin Müller kündigt Abschied an – und sucht neue Herausforderung

Seit Winter 2022 steht Marvin Müller an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Er feierte Aufstiege, erlebte einen Abstieg und formte ein eng zusammengeschweißtes Team. Nach der laufenden Saison ist Schluss. Im FuPa-Interview spricht Müller, welcher beruflich Leiter für Finanzen und Controlling in einer Siegburger Firma ist, über einen emotionalen Abschied, sportliche Ziele und seine Zukunft als Trainer.
Als Marvin Müller die zweite Mannschaft des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid im Winter 2022 übernahm, begann eine intensive Reise. „Seitdem habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt. Die absoluten Highlights waren natürlich der doppelte Aufstieg und der direkte Durchmarsch bis in die Bezirksliga“, blickt der ehrgeizige Coach zurück. Vom Aufstieg aus der Kreisliga B bis hinein in höhere Gefilde – Müller war mittendrin, gestaltete, entwickelte und formte.
Gerade die schwierigen Phasen hätten die Mannschaft zusammengeschweißt. „Nach einer schwierigen Vorbereitung mit vielen Verletzten und Ausfällen sind wir in der Rückrunde Dritter geworden. Ich denke, da hat man gesehen, wozu wir in der Lage sind, wenn der Kader komplett ist.“ Aktuell steht das Team nach 15 Spieltagen auf Rang fünf der Kreisliga A Sieg – eine solide Ausgangsposition für die Rückrunde.
Und dennoch wird Müller den Verein zum Saisonende verlassen. Eine Entscheidung, die ihm alles andere als leichtfällt. „Der Abschied fällt mir unfassbar schwer, da ich die Jungs ins Herz geschlossen habe. Es sind Freundschaften entstanden, die weit über den Fußball hinausgehen. Man verlässt sein gewohntes Umfeld, aber dennoch ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.“
Warum gerade jetzt? Müller wirkt reflektiert. „Letztes Jahr, nach unserem unglücklichen Abstieg, fühlte es sich noch nicht richtig an zu gehen. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass der Eindruck entsteht, ich würde mich verdrücken, sobald es ungemütlich wird. Deswegen ist jetzt der richtige Moment für den Schnitt – unabhängig davon, ob wir aufsteigen oder nicht.“ Auch wenn ihn neue Aufgaben reizen, sei der Abschied nach der langen Zeit und dem engen Verhältnis zu Mannschaft und Verantwortlichen „natürlich alles andere als leicht“.
Bis dahin gilt der volle Fokus der laufenden Spielzeit. „Als Sportler will man jedes Spiel gewinnen, das ist logisch. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Rückrunde zu spielen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, was nach oben noch möglich ist.“ Nach den gemeinsamen Jahren wolle man sich noch einmal alles abverlangen und die Rückrunde "mit vollem Einsatz abrunden und noch einmal richtig anzugreifen.“
Dass Müller im Sommer weitermachen wird, steht fest. Der ausgebildete B-Lizenz-Inhaber, der die B-Plus-Ausbildung anstrebt, verfügt zudem über Torwarttrainer-Lizenzen bis zur Leistungslizenz sowie mehrere Zertifikate im Bereich Spielanalyse und Scouting. Fußball ist für ihn mehr als ein Hobby. „Ich bringe das nötige Know-how und eine fundierte Ausbildung mit und brenne absolut für eine neue Herausforderung. Ich lebe und atme diesen Sport quasi rund um die Uhr.“
Sein Ziel: „Ich möchte eine erste Mannschaft trainieren. Das Spektrum reicht für mich von einer ambitionierten Kreisliga A bis zur Landesliga. Wichtig ist mir dabei ein durchdachter Plan des Vereins; die Spielklasse ist nicht das alleinige Kriterium, aber das Projekt muss sportlich ambitioniert sein.“ Besonders der Fußball in der Bezirksliga habe ihm gezeigt, „wie viel Spaß dieser Fußball macht“.
Auch eine Rolle als Co-Trainer schließt er nicht kategorisch aus – allerdings unter klaren Voraussetzungen. „Das käme für mich infrage, sofern der Verein sehr ambitioniert ist – etwa in der Landes- oder Oberliga. Entscheidend wäre für mich in diesem Fall ein erfahrener Cheftrainer mit hohem Fachwissen, von dem ich lernen kann.“ Dennoch gibt er offen zu: „Ehrlicherweise ist die Rolle des Cheftrainers für mich jedoch einen Tick reizvoller.“
Mit viereinhalb Jahren Erfahrung im Seniorenbereich, Aufstiegen und einem Abstieg im Gepäck sieht er sich gut gerüstet. „Dieser Mix aus Erfolgen und Rückschlägen ist eine gute Basis; ich kann einem Verein viel anbieten.“
Bis zum Sommer aber gilt sein voller Einsatz noch einmal Neunkirchen-Seelscheid – mit dem klaren Ziel, die gemeinsame Geschichte erfolgreich zu Ende zu schreiben.