Marvin Miksch wechselt zu Blau-Weiß Niegripp

Aufgrund seines Studiums war es Marvin Miksch in den vergangenen Monaten nur sehr eingeschränkt möglich, regelmäßig am Trainingsbetrieb des Burger BC 08 teilzunehmen. Bereits seit der Sommervorbereitung konnte er nur sporadisch eingebunden werden, was allen Beteiligten jederzeit transparent bekannt war. Trotz dieser Umstände stand er vereinzelt im Kader und erfüllte seine individuellen Trainingsinhalte stets zuverlässig.

In der Winterpause wurde in offenen und fairen Gesprächen gemeinsam mit dem Vorstand eine einvernehmliche Lösung gefunden. Der Wechsel wurde frühzeitig kommuniziert, sodass der Verein Marvin keine Steine in den Weg legte. Entsprechend erfolgte der Transfer ohne Forderung einer Ablösesumme.



Der Burger BC 08 bedankt sich bei Marvin Miksch für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft bei Blau-Weiß Niegripp alles Gute.