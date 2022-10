Auch durch die Top-Form von Marvin Lorch läuft es beim 1. FC Bocholt derzeit blendend. – Foto: Meiki Graff

Marvin Lorch wird zu Bocholts Schlüsselspieler Der Regionalligist setzt sich mit 3:1 gegen den 1. FC Köln II durch. Seit fünf Partien ist das Team von Trainer Marcus John nun ohne Niederlage. Ein Kicker spielt sich in den Fokus. Am Mittwochabend ist man im Niederrheinpokal bei TuRU Düsseldorf gefordert.

Der Lauf des Regionalligisten 1. FC Bocholt hält an. Die „Schwatten“ setzten sich am Samstag mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln II durch. Jeffrey Obst (27.) traf zum 1:0, Marvin Lorch (88./91.) steuerte einen Doppelpack kurz vorm Spielende bei. Maximilian Schmid hatte nach 65 Minuten vor 500 Zuschauern zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den 1. FC Köln II getroffen. Doch es gelang den Gästen, den Bundesliga-Nachwuchs über 90 Minuten hinweg in Schach zu halten.

Die Aufsteiger sind nun seit fünf Begegnungen ohne Niederlage. Und das hat Folgen: Der 1. FC Bocholt hat die Abstiegszone erstmals in dieser Saison verlassen. Durch den Auswärtserfolg schiebt sich das Team von Trainer Marcus John auf Tabellenplatz 14 vor. „Die Punkteausbeute ist phänomenal und mit dem Sieg heute haben wir nochmal einen oben draufgesetzt. Durch lange Ballbesitzphasen und mutiges Auftreten bekommen wir das nötige Selbstvertrauen und unsere Abwehr lässt fast nichts mehr zu. Das war ein rundum gelungener Samstag“, sagte Coach Marcus John über den ersten Auswärtssieg dieser Spielzeit. Die Stimmung am Hünting könnte besser also kaum sein. Einen maßgeblichen Anteil daran hat Marvin Lorch. Der 25-Jährige dreht seit mehreren Wochen regelrecht auf. Vor zwei Wochen hatte der Offensivakteur gegen Borussia Mönchengladbach II einen Treffer vorbereitet. In der Folge steuerte Lorch zwei Tore gegen den SV Straelen bei, nun folgte eine Galavorstellung in der Domstadt.