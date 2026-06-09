Marvin Kornetzky ist Toschützenkönig in der Kreisliga A Düren

Marvin Kornetzky vom BC Oberzier wurde nach dem letzten Spiel von seiner Mannschaft gefeiert. Der Kapitän erzielte in der gesamten Saison 26 Tore, wurde damit Torschützenkönig in der Kreisliga A Düren. – Foto: sf.

Die Fußballsaison 2025/2026 in der Kreisliga A Düren gehört der Vergangenheit an. Mit Meister und Aufsteiger VfRuJ Winden und Vizemeister BC Oberzier, der mit Marvin Kornetzky den Torschützenkönig stellt. Er schoss 25 von den insgesamt 65 Treffern des BCO.

„In der 85. Minute ging unser Spieler Dominik Ohrem durch ein rüdes Foulspiel mit einem Tritt ins Gesicht durch einen Jülicher Akteur zu Boden. Anschließend kam es zu einer Rudelbildung, an der auch Zuschauer beteiligt waren. Der Schiedsrichter forderte beide Mannschaften auf, in den Strafraum zu gehen. Dies lehnten die Jülicher ab, verließen den Platz.“ So berichtet es der Co-Trainer der SG, Philipp Pischka.

Die Spielserie endete leider auch mit einem unrühmlichen Ausgang. Denn fünf Spielminuten vor dem regulären Ende kam es in der Partie zwischen der SG Nörvenich-Hochkirchen und den Jülicher „Zehnern“ zu einem Spielabbruch. Beim Stande von 2:1 für die Gastgeber.

Der am Platz anwesende Jülicher Vorsitzende Michael Lingnau, gleichzeitig auch Vorsitzender des Fußballkreises Düren, versuchte, so wird berichtet, die Wogen noch zu glätten. Doch dies fruchtete nicht. Die Einladung der Gastgeber, zusammen noch etwas zu feiern, lehnte der Gast ab. „Dies ist bei uns seit langen Jahren schon eine Art Tradition, dass wir unseren letzten Gegner auf ein Bier einladen“, berichtet Pischka. Doch dies lehnten die Jülicher ab, gingen in die Kabine und anschließend fuhren sie von dort direkt nach Hause.

Jülichs Trainer Tobias Voss erklärte auf Nachfrage, dass es nach dem Foulspiel zu Rassismusvorwürfen gegen einen seiner Spieler gekommen sei. Darauf habe man dann entschieden, vom Platz zu gehen. Da nur noch wenige Minuten hätten gespielt werden müssen, dürfte das Spiel mit 2:1 für die SG gewertet werden.

Eine Runde für die Mannschaft

Gewertet wurden natürlich auch in dieser Saison die insgesamt 898 Tore. Mit seinen 25 Treffern ist Kornetzky zum zweiten Mal nach der Saison 2021/2022 der beste Torschütze der A-Liga. Er verwies damals Berkay Sismann von Schwarz-Weiß Düren auf Platz 2. Wie aktuell, wo der Dürener auf 24 Tore kommt. Zwar wird er in der offiziellen Statistik des Fußballkreises Düren noch auf Platz eins der Torjäger geführt, jedoch wurden darin die vom Oberzierer Kornetzky erzielten zwei Treffer beim 6:2-Sieg gegen Barmen noch nicht berücksichtigt.

„Natürlich freut man sich, wenn man zum Torschützenkönig erklärt wird. Natürlich ist man von der gesamten Mannschaft abhängig, was die Tore anbelangt. Und da bin ich von meinen Jungs kräftig unterstützt worden. Ich hoffe, dass dies auch in der neuen Saison so funktioniert. Wir werden versuchen, wieder anzugreifen und ganz ober mitzumischen“, sagte Kornetzky. Dass bei der Abschlussfahrt auf Mallorca eine Runde für die gesamte Mannschaft fällig wird, versteht sich von selbst.

Hoffnungen auf eine bessere Rückrunde machten sich in der Winterpause Mannschaft und Trainergespann von Schwarz-Weiß Düren. Am Ende reichte es aber nur für Tabellenrang sieben. „Natürlich ist man zuerst etwas enttäuscht. Denn von insgesamt neun Remisspielen hätten wir fünf, wenn nicht gar sechs gewinnen müssen. Jetzt versuchen wir einen Neuanfang. Wir müssen als Team, besonders in der Defensive, besser werden“, analysierte Trainer Muharrem Sekerci, der nach dem 1:1 in Freialdenhoven im letzten Spiel von einem guten Abschluss sprach.

Ähnlich argumentierte Borussen-Coach Chris Reimer. „Es war ein wildes Spiel, was die Torchancen auf beiden Seiten anbelangt. Für mich, aber auch für die Mannschaft, war es ein versöhnlicher Abschluss. Ich habe gemerkt, dass die Mannschaft in den sieben Paarungen, die ich verantwortlich bin, schon meine Philosophie vom Fußball verstanden hat. Es wird dennoch einen großen Umbruch geben, das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern.“ Reimer bittet seine Borussia am 12. Juli zum Trainingsauftakt, zwei Tage später wird sein Kollege Sekerci die Schwarz-Weißen, ebenfalls mit neuen Gesichtern, begrüßen.

Mit einem 2:2 in Koslar verabschiedete sich Germania Burgwart, wie bereits berichtet, aus der A-Liga. Vom Rückzug profitiert Salingia Barmen, das es in der gesamten Saison nur auf drei Siege in 28 Spielen brachte. Dafür aber in 25 Paarungen als Verlierer vom Platz ging.

Die Spiele vom Wochenende:

Freialdenhoven - SW Düren 1:1: 0:1 Rahal (15.), 1:1 Brendel (57.)

Koslar - Burgwart 2:2: 0:1 Kalo (3.), 1:1 Helmrich (11.), 2:1 Seidel (13.), 2:2 Heucken (67.)

Winden - Barmen 3:1: 1:0 Klöcker (35.), 2:0 Mayungo (61.), 3:0 Deligiannidis (68.), 3:1 Macherey (77.)

Huchem-Stammeln - Golzheim 1:0: 1:0 Zang (90./Eigentor)

Wenau - Düren 77 4:3: 1:0 Schulz (21.), 2:0 Hajdari (45.+2), 2:1 Peters (73.), 2:2 I. Ermayasi (75.), 2:3 Akzoy (78.), 3:3 Datene (84.), 4:3 Hajdari (90.+3)

Frenz - Welldorf-Güsten 1:4: 0:1, 0:2 Ries (20, 46.), 0:3 Grafen (79.), 0:4 Winter (89.), 1:4 Zariqi (90./Handelfmeter)

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