Marvin Häffner und der SV Altenstadt/WN - das passt Kreisklassist verlängert den Kontrakt mit seinem erfolgreich arbeitenden Übungsleiter gleich bis ins Jahr 2028 +++ SVA gibt zudem die Gründung einer Damenmannschaft bekannt von Werner Schaupert · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser

Fußballboss Manfred Arnold (links) und sein Stellvertreter Alex Lindner (rechts) freuen sich, dass Marvin Häffner auch in den nächsten beiden Jahren das „Schiff SVA“ steuert. – Foto: SV Altenstadt/WN

Tabellenplatz 2, vor dem offiziellen Beginn der Restrückrunde im Rennen um einen der zwei (bzw. drei) Aufstiegsplätze, bei Ost-Kreisklassist SV Altenstadt/WN aus dem Spielkreis Amberg/Weiden ist man mit der sportlichen Situation sehr zufrieden. Trainer Marvin Häffner (34) hat daran einen nicht unwesentlichen Anteil, deshalb wurde sein Vertrag jetzt verlängert und das für die doch eher ungewöhnliche Laufzeit von gleich zwei Jahren. Damit macht der Verein vor den Toren Weidens deutlich, dass er die Arbeit seines Trainers sehr schätzt und absolutes Vertrauen in ihn auch für die kommenden beiden Spielzeiten setzt.

Marvin passe zu den Blau-Weißen, wie die berühmte Faust aufs Auge, erklärte Abteilungsleiter Manfred Arnold am Mittwoch gegenüber den Oberpfalz-Medien. Zudem könne man mit dieser Verlängerung der Mannschaft auch Sicherheit geben, ergänzt er noch. Häffner sei der ideale Mann als Verbindung zwischen Mannschaft und Vorstandsteam, man hätte mit ihm auch verlängert, wenn die Truppe weniger erfolgreich sein würde, als sie es momentan ist, so der Spartenleiter. Gegenüber FuPa geht er bei den Gründen für die doch außergewöhnlich lange Laufzeit des Vertrags noch mehr ins Detail und gerät dabei schon fast ins Schwärmen für Häffner: „Das Zusammenarbeiten mit Marvin könnte nicht besser sein, die Ansichten und Vorgehensweise von Seiten des Vereins und Marvin sind immer zu hundert Prozent im Einklang. Der Umgang mit der Mannschaft und dem ganzen Umfeld zeigt seine herausragende Führungsqualität, die auf professioneller Ebene geschieht. Marvin ist für den SVA ein absoluter Glücksfall und wir sind sehr froh, dass er keine Sekunde nachdenken musste und sofort zugestimmt hat. Der Erfolg der Mannschaft, die Marvin als seine zweite Familie bezeichnet, gibt seinem Wirken absolut Recht. Dank seiner Hilfe stehen wir am 1. Mai auch im Finale des Totopokals auf Kreisebene gegen den FC Weiden-Ost und reden ja noch immer im Rennen um die Meisterschaft ein gewichtiges Wörtchen mit“, so der Altenstädter Fußballboss schon ein wenig stolz.

Häffner selbst – er hatte in der Schlussphase der Saison 2023/24 die Altenstädter übernommen und bekleidet hier seinen ersten Job als Cheftrainer – bestätigt in seinem ausführlichen Statement für FuPa, dass er nicht zwei Mal überlegen musste, als ihn die Verantwortlichen fragten, ob er weitere zwei Jahre die Geschicke des SVA leiten wolle: "Die Jungs, die Umgebung, die Stimmung, die Einstellung und die Mentalität der Truppe, einfach das Miteinander sprechen für sich und lassen mich sehr dankbar und positiv in die Zukunft beim SVA blicken. Was wir zusammen - sei es als Spieler, als Verantwortlicher, als Zuschauer und Helfer - in den letzten Jahren aufgebaut haben, war definitiv auch ein Grund für mich, weiterhin an der Seitenlinie zu stehen. Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei der Leitung der Fußballabteilung um Manfred Arnold und Alexander Lindner für die super Zusammenarbeit und für das Vertrauen, sind wir uns doch in allem einig, es läuft einfach alles reibungslos und unkompliziert ab", so der SVA-Coach. Ein Punkt, der das langfristige Arbeiten in Altenstadt unglaublich angenehm mache, so Häffner weiter, wären auch die Veränderungen am Sportgelände. „Es wurde vieles modernisiert, die Ausstattung ist einfach überragend. Es herrschen mehr als perfekte Bedingungen, sei es in puncto Trainingsplätze, Kabinen oder Funktionsgebäude, wo die Jungs sich nach dem Training oder Spiel treffen zum gemeinsamen Essen oder zum Fußballschauen. Am allerwichtigsten aber ist, dass meine Jungs Woche für Woche hart arbeiten und gemeinsam als Team agieren für den Erfolg, wie zum Beispiel das Totopokalfinale, dass wir ja am Maifeiertag zuhause bestreiten dürfen. Allein während unseres Trainingslagers in Innsbruck hat man wieder gesehen, wie groß der Zusammenhalt in der Mannschaft ist. Ich bedanke mich einfach bei den Verantwortlichen dafür, dass ich zwei weitere Jahre ein Teil des SV Altenstadt sein darf!“