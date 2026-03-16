Marvin Ellmann mit Viererpack, Simon Seifer trifft sogar fünfmal

Marvin Ellmann (l.) und Simon Seifer treffen auch im hohen Fußballeralter wie sie wollen. – Foto: Tönges, Verein

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Duisburg, Gruppe 1, hielt einige klare Ergebnisse bereit - und im Tabellenkeller wie im oberen Drittel wichtige Punkte. Während Tabellenführer Fatihspor Mülheim mit einem deutlichen Sieg seine Ambitionen untermauerte, blieb auch der SV Duissern auf Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen. Überraschend ließ dagegen die TuS Mündelheim Punkte liegen, während die Partie von TuSpo Saarn 1908 ausfiel.

Vier Tore in der ersten halben Stunde - danach war Schluss mit dem Toreschießen. SC Croatia Mülheim ging durch Fabian Nitsch früh in Führung (5.), doch Finn Alimpic antwortete prompt. Almin Pepic stellte die erneute Führung her (27.), ehe Leander Abraham nur wenige Minuten später zum 2:2 für Viktoria Buchholz II ausglich (33.). Für die Bezirksliga-Reserve kein unwichtiger Punkt im Abstiegskampf.

Ein Mann überragte beim klaren Heimsieg der SG Duisburg-Süd 98/20: Simon Seifer erzielte beim 5:0 gegen DSC Preußen alle fünf Treffer selbst. Bereits früh brachte er seine Mannschaft in Führung (6.) und legte kurz vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel machte Seifer endgültig kurzen Prozess und erhöhte mit einem Hattrick binnen weniger Minuten auf 5:0 (49., 52., 63.). Für die Gäste war die Partie damit früh verloren, zudem ziehen die Süder in der Tabelle vorbei.

Der SV Duissern feierte einen souveränen 5:2-Erfolg gegen FC Taxi Duisburg und bleibt damit im oberen Tabellenbereich. Abdulrahman Khamis eröffnete den Torreigen (30.), nach der Pause legte Top-Stürmer Marvin Ellmann nach. Taxi verkürzte zwar durch Dorian Sistig, doch dann drehte Ellmann auf: Mit drei Treffern binnen gut 20 Minuten schnürte er einen Viererpack (46., 59., 60., 80.) und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Der Treffer von Patrick Schröter zum 4:2 blieb nur Ergebniskosmetik, Duissern bleibt oben dran.

Der Duisburger SV 1900 II setzte sich in einer unterhaltsamen Partie mit 4:2 gegen SV Heißen durch. Nick Vollmer brachte die Gastgeber nach 25 Minuten in Führung, doch Janick Lehnert glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drückte Duisburg stärker: Umutcan Zengin (53.) und Constellan Constantain Varnaseelan (58.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung. Zwar brachte Marvin Hohensee die Gäste noch einmal heran (82.), doch praktisch im Gegenzug stellte Zengin mit seinem zweiten Treffer den Endstand her. In der Schlussphase musste Nils Slawinski nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz, am Ausgang änderte die Schwächung von Heißen nichts mehr.

Die TuS Mündelheim musste im Aufstiegsrennen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Zwar brachte Tim Totzke die Hausherren bereits in der siebten Minute in Führung, doch trotz weiterer Chancen blieb es lange beim knappen Vorsprung. In der Schlussphase schlug Mülheimer SV 07 II zurück: Philipp Schulte traf in der 72. Minute zum 1:1-Endstand.

Im Mülheimer Duell setzte sich SV Rot-Weiss Mülheim mit 2:1 beim TSV Heimaterde Mülheim durch. Die Gäste gingen noch vor der Pause in Führung (38.) und bauten den Vorsprung in der 65. Minute aus. Heimaterde kam durch Kevin Borutzki zwar schnell noch einmal heran (68.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.Damit überholt Rot-Weiss den Rivalen und verlässt die Abstiegszone.

Die Partie fiel aus.