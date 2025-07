Marvin Ellmann bei "Wer wird Millionär?": SV Duissern im Schnellcheck

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Seefeldt: Wenn man sich nur die letzte Saison anschaut, so hatten wir einige Schwächen. Wir hatten den schlechtesten Angriff und die viert schlechteste Abwehr der Liga. Ich denke, aufgrund des veränderten Kaders kann man hier aber wenig Parallelen ziehen. Insgesamt sollten wir natürlich in allen Bereichen in der Vorbereitung unsere Basis legen, wobei unsere Vorbereitung wahrscheinlich nicht mit dem ersten Saisonziel endet.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Seefeldt: Ich denke, hier haben wir eine generell sehr spannende und ausgeglichene Truppe zusammen, in der einige Spieler den Fokus auf sich ziehen können. Wen man aber definitiv im Auge haben sollte, ist Elvin Bulawa. Elvin hat schon letzte Saison mit seinen jungen 20 Jahren eine führende Rolle bei uns eingenommen und gerade in den entscheidenden Abstiegsspielen eine herausragende Leistung abgeliefert. Im Hinspiel gegen Wehofen hat er sich in der 35. Minute einen Muskelfaserriss zugezogen und nicht nur dieses Spiel noch beendet, sondern auch im Rückspiel 70 Minuten alles reingeworfen. Seine Mentalität und seine Einstellung zum Fussball ist ist gerade in seiner Generation leider nicht mehr normal.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Seefeldt: Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es glaube ich nicht. Ich denke mit unserem Trainerteam, bestehend aus Memo, Jeff und Nils, haben wir einen guten Mix zwischen Motivator und taktischer Analyse. Zudem haben wir gerade mit Elle, Hakan, Kai und Kevin auch sehr erfahrene Spieler, die im Team, die auch in schlechten Phase in der Lage sind, ein Team zu beruhigen und zu motivieren. Sollte all das nicht helfen, müssen Faouzi, Tobi, Egzon und Apo ran... die Jungs versprühen mit ihrer durchweg positiven Art eigentlich immer gute Laune in der Kabine und sorgen damit immer wieder für gute Stimmung im Team.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Seefeldt: Generell war die ganze Saison eine enorme Herausforderung für den Verein und natürlich auch die Mannschaft. Der Kader war von Anfang an sehr knapp besetzt und hinzu kamen dann noch einige Ausfälle, sodass man eigentlich jedes Wochenende improvisieren musste. Hier haben aber sowohl die Trainer der Hinrunde (Torsten Wiedenau und David Sobottka), als auch die Trainer der Rückrunde (Mehmet Özer und Jeffrey Klofac) nie den Kopf in den Sand gesteckt und alles für den Klassenerhalt gegeben. Und auch die Mannschaft hat alles Mögliche gegeben, um das Minimalziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Mit der schwierigen Ausgangslage muss man trotz einer enttäuschenden Saison, allen Beteiligten ein Kompliment aussprechen.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Seefeldt: Hier kann und will ich keine Wünsche äußern. Wir können uns als Verein wirklich nicht über fehlende Unterstützung beschweren. Wir haben einen sehr guten Draht zum Verband, welcher uns bei jedem Problem tatkräftig und zielorientiert unterstützt. Hervorheben möchte ich auch noch die Sparkassen Stiftung, die uns unser größtes und wichtigstes Projekt umsetzt, nämlich den Bau eines Kunstrasenplatzes.

Nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ein wenig mehr Unterstützung würden wir uns aber tatsächlich von der Gemeinde wünschen. Wir sind mittlerweile ein Verein mit 20 Mannschaften und alleine über 400 Kindern und leider findet hier relativ wenig Kommunikation statt. Gerade im Jugendbereich haben wir sehr viele und wichtige Kooperationen zu lokalen Schulen und Kindergärten und erfüllen damit Aufgaben die weit über das sportliche hinaus gehen. Das machen wir natürlich auch alles sehr gerne, da wir selbst uns als familiärer und lokalbezogener Verein sehen, würden uns an dieser Stelle aber schon etwas mehr Unterstützung der Gemeinde wünschen.

Absolut überragend und nicht oft genug zu erwähnen sind an dieser Stelle auch unsere Fans/Mitglieder. Trotz einer sportlich ernüchternden Saison wurden wir, genau so wie alle anderen Mannschaften, permanent bei Wind und Wetter unterstützt. Gegipfelt hat es im Rückspiel gegen Viktoria Wehofen, wo wir bei 35 Grad von weit über 700 eigenen Fans supportet wurden. Das ist wirklich, und gerade in der heutigen Zeit, alles andere als selbstverständlich und zeigt einmal mehr die größte Stärke des Vereins auf, nämlich unsere Gemeinschaft.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Seefeldt: Da wir erst ein Testspiel hatten, gibt es hier noch keinen offiziellen Kabinen DJ.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Seefeldt: Nennen wir es mal "äußerst aktiv" sind auf jeden Fall Apo Khamis und Faouzi Amhamdi. Egal wann man die Kabine öffnet, die Jungs hört man sofort raus. Sehr unterhaltsam ist auch Marvin Ellmann. Er würde bei "Wer Wird Millionär" wahrscheinlich jede Frage falsch beantworten, aber so lange mit Günther Jauch diskutieren, bis dieser ihm in allen Punkten Recht gibt. Ihn kann ich mir in ein paar Jahren wirklich gut mit dem Kissen auf der Fensterbank vorstellen, wobei er dann sämtliche Menschen maßregelt. Quasi ein "Hausmeister Krause" des Fußballs, aber mit einer durchweg positiven und lustigen Art. Beim Zuhören habe ich bei Ibo el Ouarti Verbesserungspotenzial gesehen, aber hier muss ich nochmal intensiver forschen um das wirklich so bestätigen zu können.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Seefeldt: Definitiv Kai Neul und Tobias Tönges für "das Trinken an allen Tagen die mit "tag" enden und Mittwochs". Was die beiden Jungs verputzen ist schon ordentlich. Trotzdem muss man ihnen aber auch anerkennen, dass sie Sonntags immer da sind und jedes Mal an ihr Limit gehen.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Seefeldt: Die Mannschaft es schafft, ein Team zu werden"!

