Marvin Bruhn feiert 300. Punktspieleinsatz

– Foto: Rabbit Photography

Megajubiläum in der Landesliga Schleswig: Marvin Bruhn (30) vom SV Frisia 03 Risum-Lindholm feierte am vergangenen Samstag beim 4:1-Auswärtserfolg bei der SVE Comet Kiel seinen 300. Punktspieleinsatz für den Traditionsverein aus Nordfriesland. Anlässlich seines Jubiläums gelangen ihm sogar zwei Treffer. Sieben Jahre spielte Bruhn für seinen Herzensverein in der Oberliga, der höchsten Amateurklasse in Schleswig-Holstein. Nun ist er in seiner dritten Saison in der zweitklassigen Landesliga.

Treue zum Verein und zur Heimat Marvin Bruhn ist ein Musterbeispiel für Treue und Verbundenheit zum Verein SV Frisia 03 sowie zur Region Nordfriesland. 1994 in Niebüll geboren, ist er in Risum-Lindholm aufgewachsen, wo er immer noch wohnt.

Strukturierter Alltag eines Vorbilds Dabei ist vieles im Leben von Marvin Bruhn gut strukturiert, und er hat feste Abläufe, die er einzuhalten pflegt. Dazu gehören ebenso ein zeitiges Aufstehen wie ein gutes Frühstück vor einem Spiel. Überhaupt spielt für den Modellathleten Marvin Bruhn eine sportlergerechte Ernährung eine wichtige Rolle in seinem Leben. Hier ist er auch immer wieder ein guter Ratgeber für die vielen jungen Spieler im Verein, die sich an ihm orientieren können. Auch auf jedes Spiel bereitet er sich wie selbstverständlich akribisch vor.

Kapitän und Führungsspieler Als anerkannter Kapitän ist er zudem ein wichtiges Bindeglied zum Trainerstab beim SV Frisia 03 um Cheftrainer Uwe Petersen. So gehört es auch längst zu seinen festen Aufgaben, das Aufwärmprogramm vor den Spielen zu leiten. Gegenüber dem Verein hatte Bruhn bereits geäußert: „Solange der Körper mitmacht, werde ich spielen.“ Daher ist man beim SV Frisia 03 auch zuversichtlich, dass Marvin Bruhn dem Verein noch einige Jahre als Ligaspieler erhalten bleibt, um dann vielleicht, wer weiß, einen Trainerposten beim SV Frisia 03 zu übernehmen. Ein wichtiger Anker für Marvin Bruhn ist seine Freundin Patricia, die ihn bei vielen seiner Einsätze begleitet. Flexibel auf dem Platz Auf dem Platz spielt Marvin meist auf der Sechserposition, ist aber aufgrund seiner enormen Ausdauer flexibel einsetzbar. Seit dem schmerzhaften Abgang von Torjäger Tobias Zuth zum Ligarivalen TSB Flensburg interpretiert Bruhn seine Rolle deutlich offensiver. Dabei profitiert er auch von seiner Kopfballstärke und Physis. Mit bereits sechs Saisontreffern hat er maßgeblichen Anteil am gelungenen Saisonstart. Hier äußern sich einige Wegbegleiter von Marvin Bruhn zu gemeinsamen Erlebnissen: Leif Johannsen (Sportlicher Leiter beim SV Frisia 03): "Marvin läuft jetzt das 300. Ligaspiel für unseren SV Frisia 03 auf. Wenn man alle anderen Spiele dazurechnet, sind es natürlich deutlich mehr. Marvin hat bei unserem Fusionsverein TSV Viktoria Risum-Maasbüll in der G-Jugend das Fußballspielen angefangen. Dann mit der Fusion 2003 vermutlich das erste Mal in Schwarz-Gelb für den SV Frisia 03 gespielt. Von der G-Jugend bis in den Herrenbereich und bis heute hat Marvin nicht einmal unseren Verein verlassen. Er spielt also sein Leben lang für den SV Frisia 03. Auf dem Platz ist unser Kapitän nicht wegzudenken, geht mit vollem Einsatz und sehr professioneller Einstellung in jedes Spiel. Auch neben dem Platz ist Marvin ein absoluter Teamplayer. Er ist ein super Bindeglied zwischen jungen und erfahrenen Spielern, aber auch zwischen Team und Offiziellen. Er hat immer ein offenes Ohr für seine Mitspieler oder Spieler aus anderen Teams des SV Frisia 03. Er ist sich nie zu schade für irgendetwas. Mitspieler merken es teilweise nicht mal, wenn kein Betreuer da ist – das erledigt oder koordiniert Marvin dann selbstständig. Bis April dieses Jahres war Marvin Jugendobmann C- bis A-Jugend. Seit April ist er nun im Hauptvorstand als festes Mitglied ehrenamtlich für unseren Verein tätig.

– Foto: Rabbit Photography

Wir freuen uns natürlich immer, wenn es Jugendspieler in den Ligakader schaffen, und Marvin ist natürlich ein Paradebeispiel für unsere gute Jugendabteilung. Marvin identifiziert sich zu 100 % mit unserem SV Frisia 03, aber was man auch sagen muss: Der Verein und das gesamte Umfeld des Vereins identifizieren sich auch zu 100 % mit einem Spieler wie Marvin. Wir sind sehr froh und stolz, einen Spieler wie Marvin in unserem Verein zu haben!" Carsten Andresen, Ligamanager und ehemaliger Mitspieler: „Marvin ist einer der Spieler, mit denen ich am längsten zusammengespielt habe und auch sowohl die A-Jugend-Oberliga- als auch die Verbandsliga-Meisterschaft feiern durfte. Er ging immer vorweg, und seine Ausdauer hat mich immer mit am meisten beeindruckt. Ich habe immer versucht, als Einziger nicht überrundet zu werden bei den Trainingsläufen. Vor seinem Ehrgeiz und seiner Einstellung über viele Jahre hinweg habe ich den größten Respekt.“ Annemarie Zlobinski, erste Trainerin in der G-Jugend: "Toll, Marvin hat immer zum Verein gehalten 👍. Marvin war damals ein kleiner Sturkopf, der immer mit dem Kopf durch die Wand wollte. Daher in jedem Spiel: „Marvin, spiel doch mal ab“ 🙈. Waren ja nur 20 Minuten, aber der Satz war Standard! Aber er hat es ja gelernt 🤣🤣🤣."

– Foto: Rabbit Photography

Hartmut Wiebe, 1. Vorsitzender SV Frisia 03: "300 Spiele in der Landesliga/Oberliga – das schafft nur jemand, der den Fußball und unseren Verein im Herzen trägt. Marvin Bruhn ist nicht nur auf dem Platz ein Vorbild, sondern packt auch neben dem Rasen tatkräftig mit an. Stadionzeitung, Fußballvorstand, Pressearbeit – er lebt Frisia und das Ehrenamt wie kaum ein anderer. Danke, Marvin, für deinen Einsatz und deine Treue!" Uwe Petersen, Trainer SV Frisia 03: "Marvin ist der verlängerte Arm des Trainerteams, er ist der professionellste Spieler im Kader und lebt den SV Frisia 03. Marvin ist schon etwas Besonderes." Daniel Johannsen, ehemaliger Mitspieler und aktueller Rekordspieler des SV Frisia 03: "Ich dachte, dass ich schon viel Ausdauer als Mittelfeldspieler hatte und viele Lücken zugelaufen bin. Aber Marvin, mit seiner Pferdelunge, hat damals und unterstützt heute noch sein Team auf dem ganzen Platz. Er ging bzw. geht hochmotiviert und als Vorbild in jedes Spiel. Selbst beim Training war bzw. ist Marvin immer mit vollem Einsatz dabei."

– Foto: Rabbit Photography