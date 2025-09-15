Marvin Bruhn entscheidet Verfolgerduell gegen Klausdorf

Marvin Bruhn, Dauerbrenner - und renner von Frisia Risum-Lindholm, hier gegen Arbnor Abazaj (re.,SVE Comet Kiel) macht mit dem 2-1-Endstand drei Punkte klar gegen Klausdorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im Verfolgerduell der Landesliga Schleswig konnte sich der SV Frisia 03 Risum-Lindholm knapp mit 2:1 (0:0) gegen den TSV Klausdorf durchsetzen. Trotz der ersten Saisonniederlage nach acht Spielen kann die Mannschaft von Trainer Dennis Trochiewicz den 3. Platz halten. Der SV Frisia 03 rückt nach dem vierten Saisonsieg näher an die Spitzengruppe heran und klettert auf den 4. Platz. Zudem haben die Nordfriesen noch das Nachholspiel beim TuS Jevenstedt in der Hinterhand, das aber erst im Dezember ausgetragen werden soll.

Die Partie war von Beginn an durch die beiden Torhüter geprägt, die beide einen überragenden Tag erwischten und entscheidend dazu beitrugen, dass es lange spannend blieb. Klausdorf kam in den ersten 15 Minuten deutlich besser ins Spiel, war feldüberlegen und zeigte mehr Power nach vorne. Keeper Jorge Hansen hielt in dieser Phase den SV Frisia 03 mit starken Paraden im Spiel. Chancen auf beiden Seiten

Nach und nach fanden auch die Gastgeber besser in das Spiel, vor allem nach mehreren Standardsituationen erspielte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen gefährliche Chancen. Klausdorf blieb jedoch stets gefährlich und versuchte es häufig mit langen Bällen, da die Gastgeber hoch anliefen. Insgesamt entwickelte sich ein gutes und intensives Spiel auf Augenhöhe. Erjon Jashanica trifft – Driton Gashi gleicht aus In der zweiten Halbzeit ging der SV Frisia 03 schließlich in Führung: Nach einer Ecke stand Erjon Jashanica (48.) am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zum 1:0. Kurz darauf bekam Klausdorf einen Elfmeter zugesprochen. Ein Freistoß aus 18 Metern landete in der Mauer, dabei wurde ein Handspiel geahndet. Driton Gashi (62.) verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich ins linke Eck.

Driton Gashi (TSV Klausdorf), der hier den Ball gegen Kosovar Morina (SVE Comet) abschirmt, gelingt mit seinem 7. Saisontor das zwischenzeitliche 1:1 in Lindholm. – Foto: Ismail Yesilyurt