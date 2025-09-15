Marvin Bruhn entscheidet Verfolgerduell gegen Klausdorf

Im Verfolgerduell der Landesliga Schleswig konnte sich der SV Frisia 03 Risum-Lindholm knapp mit 2:1 (0:0) gegen den TSV Klausdorf durchsetzen. Trotz der ersten Saisonniederlage nach acht Spielen kann die Mannschaft von Trainer Dennis Trochiewicz den 3. Platz halten. Der SV Frisia 03 rückt nach dem vierten Saisonsieg näher an die Spitzengruppe heran und klettert auf den 4. Platz. Zudem haben die Nordfriesen noch das Nachholspiel beim TuS Jevenstedt in der Hinterhand, das aber erst im Dezember ausgetragen werden soll.
Die Partie war von Beginn an durch die beiden Torhüter geprägt, die beide einen überragenden Tag erwischten und entscheidend dazu beitrugen, dass es lange spannend blieb. Klausdorf kam in den ersten 15 Minuten deutlich besser ins Spiel, war feldüberlegen und zeigte mehr Power nach vorne. Keeper Jorge Hansen hielt in dieser Phase den SV Frisia 03 mit starken Paraden im Spiel.
Nach und nach fanden auch die Gastgeber besser in das Spiel, vor allem nach mehreren Standardsituationen erspielte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen gefährliche Chancen. Klausdorf blieb jedoch stets gefährlich und versuchte es häufig mit langen Bällen, da die Gastgeber hoch anliefen. Insgesamt entwickelte sich ein gutes und intensives Spiel auf Augenhöhe.
In der zweiten Halbzeit ging der SV Frisia 03 schließlich in Führung: Nach einer Ecke stand Erjon Jashanica (48.) am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zum 1:0. Kurz darauf bekam Klausdorf einen Elfmeter zugesprochen. Ein Freistoß aus 18 Metern landete in der Mauer, dabei wurde ein Handspiel geahndet. Driton Gashi (62.) verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich ins linke Eck.
Dann hatten die Gäste durch Tim Hartlep, der aus halbrechter Position an Torhüter Gabriel scheiterte, sogar die Riesenchance, um in Führung zu gehen. Danach war die Begegnung völlig offen, beide Teams spielten auf Sieg. In der Schlussphase konnten die Gastgeber das Spiel erneut an sich reißen: Nach einem Schuss von Jannik Drews kam Marvin Bruhn (67.) im Strafraum an den Ball, setzte sich durch und schob zum 2:1 ein. Für Bruhn war es bereits der neunte Saisontreffer.
In den letzten 15 Minuten verteidigte der SV Frisia 03 leidenschaftlich und ließ bis auf eine vergebene Möglichkeit von Leon Mordhorst kaum noch klare Chancen der Gäste zu. So brachten die Gastgeber die knappe Führung über die Zeit und feierten am Ende einen hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Sieg.
„Das ist eine ärgerliche 1:2-Niederlage für uns. In den ersten 45 Minuten haben wir ein gutes Spiel gemacht“, so die Klausdorfer Einschätzung.
SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Jashanica (64. Jesse Traber), Danielsen, Feddersen, Böckenholt – Sönnichsen (86. Paulsen), Höfer (85. Tade Traber), Klemmer, Bruhn – Rapräeger (62. Shams), Drews.
Trainer: Uwe Petersen.
TSV Klausdorf: Gabriel – Mahmud (62. Holst), Göttsch, Petersen, Grossmann (85. Kunz) – Schwee, Hakaj (68. Mordhorst), Voss, Hartlep – Gashi, Biedermann (85. Müller).
Trainer: Dennis Trochiewicz.
Schiedsrichter: Torge Feldt (ETSV Fortuna Glückstadt).
Assistenten: Lasse Semmelhaack und Dennis Martens.
Zuschauer: 80 im Heiko-Nissen-Stadion in Risum-Lindholm.
Tore: 1:0 Erjon Jashanica (48.), 1:1 Driton Gashi (62., Handelfmeter), 2:1 Marvin Bruhn (67.).