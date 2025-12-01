Marvin Bruhn entscheidet für Frisia Duell gegen Dörpum

Der SV Frisia 03 gewinnt auch den zweiten Nordfriesland-Classico in der laufenden Saison. Nach dem deutlichen 5:1 im Hinspiel setzte sich der SV Frisia 03 im Derby auf dem Risumer Kunstrasen gegen den SV Dörpum mit 1:0 (0:0) durch. Den goldenen Treffer erzielte Marvin Bruhn (70.). Die Gastgeber klettern durch den Dreier auf den 7. Platz. Dörpum kann trotz der Niederlage den 9. Platz verteidigen.

Schwierige Bedingungen durch starken Wind Starker Wind und dadurch schwierige Bedingungen prägten die Partie, die lange völlig offen war und in beide Richtungen hätte kippen können. Chancen auf beiden Seiten vor der Pause Frisia spielte in der ersten Halbzeit gegen den Wind, hatte dennoch mehr Ballbesitz und kontrollierte weite Phasen des Spiels, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen. Die beste Chance der Gastgeber im ersten Durchgang hatte Marvin Bruhn, der mit einem Lupfer die Latte traf. Kurz vor der Pause dann die größte Möglichkeit für Dörpum: Über die linke Seite kombinierte sich der SV Dörpum in den Strafraum, wo Simon Bahnsen das Leder ebenfalls an die Latte setzte – Glück für Frisia.

Simon Bahnsen (SV Dörpum). – Foto: Ismail Yesilyurt

Dörpum wird stärker – doch die Chancenverwertung hapert Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild. Trotz Gegenwind kippten die Spielverhältnisse zunächst zugunsten der Gäste. Dörpum kam in den ersten 15 Minuten mehrfach gefährlich über die Außen, brachte jedoch die Hereingaben nicht verwertbar auf das Tor. Frisia-Keeper Jorge Hansen musste kein einziges Mal ernsthaft eingreifen – auch weil die Offensivspieler des SV Dörpum ihre Abschlüsse fahrlässig vergaben und durch Finn Christiansen aus fünf Metern per Kopfball nur den Pfosten trafen und durch Jannik Holsteiner in aussichtsreicher Position verzogen. Eiskalte Frisia: Bruhn erzielt das goldene Tor Dann schlug Frisia eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn steckte Jawad Shams punktgenau in die Tiefe durch. Marvin Bruhn setzte sich im Laufduell gegen Jannik Holsteiner durch und schob den Ball mit links wuchtig ins lange Eck – 1:0, ein Treffer, der zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt in der Luft lag.

Jawad Shams (Frisia Risum-Lindholm) gelingt ein toller Asist. – Foto: Ismail Yesilyurt