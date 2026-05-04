Marvin Braun beim TuS Xanten der Mann des Spiels

Der TuS Xanten hat in der Bezirksliga erneut wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Beim 3:2 (1:1)-Auswärtssieg bei den SF Lowick traf der spielende Co-Trainer Marvin Braun doppelt.
„Die sechsminütige Nachspielzeit war gefühlt die längste meines Lebens“, sagte ein geschaffter, aber glücklicher Braun. Beim knappen Erfolg in Bocholt steuerte der 34-Jährige zwei Tore sowie eine Vorlage bei und wurde so zum Mann des Spiels. „Ich habe schon einen Sahnetag erwischt. Die kämpferische Leistung hat bei allen Jungs gestimmt. Wir waren in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft. Lowick kam dann besser rein und machte mit der ersten Chance direkt das Tor.“
Den Führungstreffer durch Leonard Langenbrink (26.) konterte der TuS noch vor der Pause. Nach einer Kombination über Kapitän Gerrit Jenowsky und David Epp brachte Braun den Ball scharf auf Christopher Kimbakidila, der am zweiten Pfosten zum Ausgleich einschob (41.). Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Jenowsky das vermeintliche 2:1, doch der Schiedsrichter gab den Treffer wegen einer Abseitsposition nicht.
Das zweite Xantener Tor fiel durch einen Elfmeter nach Foul an Epp. Braun verwandelte den Strafstoß in der 61. Minute. Nachdem Jannis Broß ein Eigentor zum 2:2 unterlaufen war, war’s Braun, der einen direkten Freistoß im Netz unterbrachte (72.). „Die Standards haben am Ende entschieden“, sagte der Siegtorschütze und legte den Fokus direkt auf das nächste Spiel: „Wir sind noch nicht gerettet. Die Jungs wissen aber, worum es geht, und geben weiter Vollgas.“ Das Selbstbewusstsein sei da. Braun weiter: „Denn wir haben wieder einen Rückstand gedreht.“
In der anstehenden Heimpartie gegen Blau-Weiß Dingden II am Sonntag, 15 Uhr, wollen die Xantener unbedingt nachlegen. Fraglich ist, ob die Fürstenberg-Fußballer hierbei wieder auf zwei Stammkräfte bauen können. Sechser Norwin Meyer laboriert weiter an einer Fußverletzung, Abwehrspieler Luan Schreiber fiel für die Begegnung in Lowick kurzfristig wegen einer Erkältung aus.
Der TuS ist nun seit vier Ligaspielen ungeschlagen und hat durch den 3:2-Sieg gegen den Tabellennachbarn vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.