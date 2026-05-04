Marvin Braun beim TuS Xanten der Mann des Spiels

Das zweite Xantener Tor fiel durch einen Elfmeter nach Foul an Epp. Braun verwandelte den Strafstoß in der 61. Minute. Nachdem Jannis Broß ein Eigentor zum 2:2 unterlaufen war, war’s Braun, der einen direkten Freistoß im Netz unterbrachte (72.). „Die Standards haben am Ende entschieden“, sagte der Siegtorschütze und legte den Fokus direkt auf das nächste Spiel: „Wir sind noch nicht gerettet. Die Jungs wissen aber, worum es geht, und geben weiter Vollgas.“ Das Selbstbewusstsein sei da. Braun weiter: „Denn wir haben wieder einen Rückstand gedreht.“