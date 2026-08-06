Marvin Baumer, SC March: "Ein paar Ballfangzäune würden guttun"

Marvin Baumer, Kapitän des SC March | Foto: Sandra Beck

Der SC March trieb die Spannung auf die Spitze. In den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga setzte sich der SCM gegen den SV Tunsel erst im Elfmeterschießen durch. Kapitän Marvin Baumer blickt zurück.

In einer Serie porträtieren wir die Aufsteiger im Fußball – heute: den SC March. Als Vizemeister der Kreisliga A, Staffel I, musste die Mannschaft um Spielertrainer Simon Schweiger in den Aufstiegsspielen über die volle Distanz gehen. Nach vier Jahren kehrt der SC March in die Bezirksliga zurück. Kapitän Marvin Baumer gibt einen Einblick ins Innenleben des Vereins.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Ein Spiel dauert 90 Minuten – aber manchmal auch 120, plus Elfmeterschießen. So lief es für uns in den Aufstiegsspielen.