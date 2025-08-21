Martischewski-Dreierpack und Offensiv-Feuerwerk

In der 2. Kreisklasse Heide-Wendland Süd setzte sich die SG Wriedel II/Gerdau am 2. Spieltag mit 7:0 gegen den SSV Gusborn durch. Bereits in der 10. Minute ging die Heimelf durch ein Eigentor von Abdelkerim Mahamed Diar in Führung. Kurz darauf erhöhte Jonas Martischewski auf 2:0 und legte noch vor der Halbzeit mit zwei weiteren Treffern nach. „In der ersten Halbzeit lief einfach alles, die Abläufe stimmten, der Wille war da und die Tore fielen wie am laufenden Fließband“, hieß es von der SG auf Instagram.

Noch vor dem Pausenpfiff bauten Jonas Rose und Philipp Miller den Vorsprung auf 6:0 aus. Gusborn hatte kaum Mittel dagegen, da Verletzungen und Personalknappheit die Gäste schwächten. „Diese Schwäche wussten wir auf jeden Fall gut auszunutzen“, kommentierte die SG weiter.

Nach der Pause entspannte sich das Spiel, ehe Chris Joel Krüger kurz vor Schluss zum 7:0-Endstand traf. „In den letzten Wochen war unsere Chancenverwertung das Problem in unserem Spiel und jetzt war sie die Krönung des Spiels. Ein 7:0 im ersten Heimspiel der Saison kann sich sehen lassen und macht auf jeden Fall Bock auf mehr“, betonte die SG auf Instagram.