Martinovic und Nappo schießen Gartenstadt Trudering in die Kreisliga: 68 Tore und 30 Kästen Bier Neuer Cheftrainer in der kommenden Saison von Sarah Georgi · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Gartenstadt Trudering hat sich in einem spannenden Rückspiel bei Rot-Weiss Oberföhring den Aufstieg in die Kreisliga gesichert. – Foto: SV Gartenstadt Trudering

Der SV Gartenstadt Trudering hat den Aufstieg geschafft. Nach einer fulminanten Saison mit 124 Toren und der Vize-Meisterschaft spielt das Team bald in der Kreisliga.

Am Ende war es super knapp, doch im Relegations-Rückspiel gegen den FC Rot-Weiss Oberföhring hat sich der SV Gartenstadt Trudering den Sieg geholt. Nach 90 Minuten hieß es 3:2 für Gartenstadt – damit war das Ergebnis aus dem Hinspiel umgedreht. 180 Minuten, kein eindeutiger Gewinner: Es ging also in die Verlängerung. In dieser schoss Spielertrainer Denis Knezevic in der 116. Spielminute den vierten Truderinger Treffer des Spiels und sein Team damit in die Kreisliga. Oder eher Champions League? In der neuen Spielzeit spielen alle Münchner Kreisligisten in einer Liga im „Champions-League-Modus“. SV Gartenstadt Trudering schreitet Schritt für Schritt nach oben Die gesamte Saison über dominierten die Truderinger in der Kreisklasse 5 München. Nur der FC Stern war besser, wie der zweite Spielertrainer, Filip Martinovic, lobend anerkennt. „Die haben eine unglaubliche Saison gespielt. Ab der Winterpause war schon fast klar, dass sie nicht einholbar sind und wir in die Relegation müssen“, bringt es auch Kumpel und Torjäger-Kollege Sebastiano Nappo auf den Punkt. So blieb den Truderingern nur der zweite Platz und damit die am Ende doch noch erfolgreiche Relegation.

„Ich möchte meine letzten Jahre auf dem Platz noch einmal in vollen Zügen genießen und meine Trainerausbildung mit der notwendigen Zeit und Ruhe weiterverfolgen.“ Denis Knezevic ist in der neuen Saison nur noch Spieler beim SV Gartenstadt Trudering. Vor fünf Jahren stand man bei Gartenstadt noch mit fünf Mann in der A-Klasse da. Inzwischen ist ein Team mit vielen „individuell starken Spielern“ entstanden, so Martinovic, der seit seiner Zeit als Spielertrainer zwei Aufstiege in den vergangenen drei Jahren gefeiert hat. Das Ziel ist auf lange Sicht die Bezirksliga.